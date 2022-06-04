新冠疫情爆發已經兩年多了，前陣子我的姊姊做了新冠病毒測試，測試結果呈現陽性，這是這一學年我所經歷最糟糕的事。

姊姊確診新冠肺炎 之後，她就一直待在樓上，我不可以去看她，也不可以和她說話，更不可以和她一起吃飯。這對我來說真的是非常困難的一件事！

親密的家人被病毒感染讓我非常害怕，我不喜歡姊姊生病，我也因此在家隔離了幾天沒有去學校。並且，我們每天都會做新冠病毒測試，我每次的檢測 結果都是陰性。

新冠病毒流行期間發生的另一件壞事是：爸爸旅行回來的時候，我不可以立刻看到他，因為他要隔離，然後每天做病毒測試。

我很討厭新冠病毒！

馮博華（加州 ，學園雙語學校）

這一學年最糟的事，是我的哥哥感染了新冠病毒。哥哥是在去年九月確診新冠肺炎的，在他染疫之後，需要在家隔離十天，完全不能跟我們其他家人見面。

我覺得哥哥感染新冠病毒是這一學年最糟糕的事情，因為我害怕他會因為新冠肺炎而死掉，也很害怕哥哥會把病毒傳染給我。在哥哥隔離時，我不能跟他講話，也不能跟他玩耍，我覺得非常孤單。

但是，哥哥隔離的時候，我也有一點點開心，因為我可以自己玩樂高，沒有人會跟我搶。同時我也有一點點嫉妒，因為哥哥隔離的時候可以看很多星球大戰的電視、可以自己玩很多玩具，也可以睡在又大又舒適的主臥室裡。

雖然哥哥感染了新冠病毒，但現在他已經康復了，我很愛我的哥哥，所以我為他感到很開心。