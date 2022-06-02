四月波特 蘭很少下雪，但是，今年卻下了一場不大也不小的雪，我很開心。

那天早上，我從窗簾的縫隙看到外面是白白的，「哇！下雪了，下雪了！」我非常高興，從床上跳起來，立刻跑到樓下去，我想去玩雪！媽媽也起床了，我們都很高興，因為學校關閉了，她不用在下雪天開車送我們去上學。

我問媽媽：「我要去外面玩雪，可以嗎？」我不記得媽媽回答什麼，我和弟弟就找出冬天的靴子、戴上冬天的帽子，衝出家門。「哇！」外面到處都是雪，地上、樹上、屋頂上，都是一片白茫茫的。

我們決定在外面堆一個雪屋，這是我的主意。因為雪下得很大，我想，我和弟弟可以一起玩：人在零度以下怎麼生活的遊戲。弟弟也同意，我們就先滾了幾個雪球，擺成圓圈，做雪屋的地基。

雪還在下著，但是手一點都不覺得冷，我們繼續做雪屋的外牆和屋頂。結果，我們的雪屋還沒有做完，雪就融化了。因為是春天，氣溫太高了，雪屋只完成了十分之一而已。我們坐在地上做雪屋時，弟弟的褲子也打濕了，要換條乾淨的，我們不得不放棄雪屋。

回到家裡，媽媽為我們做了熱可可，我和弟弟在喝熱可可時，會放棉花糖在上面，這會讓熱可可更加美味！

這時，門鈴響了，我的鄰居約我們出去玩，但我們沒去，因為太累了。

外面的雪停了，也都化了。剛聽說下雪時，我很高興，但現在我又有點失望。因為天氣預報說要下整整一個星期的雪，結果就只下了一天。

天氣預報在騙我們小孩子！

我真希望雪一直下著，這樣我就可以和朋友們一直玩雪，也不用去上學了。