美麗的春天，太陽暖洋洋地照著樹林。溫暖的風吹來，伴隨鳥兒清脆悅耳的歌聲，真讓人陶醉啊！一隻小雲雀站在枝頭上昂首高歌，像串風鈴似的，叮叮噹噹。

「太美了！這鳥兒的歌唱得真好呀！」清晨上山運動的人們坐在樹下休息，聽到小雲雀美妙的歌聲，大家都讚不絕口。阿伯邊吃著點心，心想小雲雀應該也餓了吧！於是掏出些花生米撒在地上，招呼小雲雀來吃點兒。

花生米挺香的。猶豫了一會兒，小雲雀小心翼翼地飛下樹來叼起一顆花生米。吃完後，看著樹下的人們沒什麼動靜，小雲雀這才放心飛下來。

看到小雲雀吃得開心，阿伯又拿出了果乾，大媽也掏出堅果…給小雲雀留下食物後，大夥兒這才下山去。豐盛的美食 ，讓小雲雀吃了頓大餐。吃飽的小雲雀挺著肚子，滿足地睡著了。

從此以後，小雲雀美妙的歌聲天天吸引著人們，他們帶著各式各樣的美食來犒賞鳥兒。小雲雀每天賣力地唱歌，嘹亮高亢的，溫柔婉約的，歌藝越來越好了。現在，小雲雀不再費心地去找食物，他每天都吃得飽飽的，一天一天胖起來，成了個小胖胖。

「大夥兒要到前面草原吃小蟲子，你跟我們一起去嗎？」一群小雲雀嘰嘰喳喳的。「不了，我已經吃飽了。」小胖胖答道。

小胖胖每天一早就有食物吃，他現在身子越來越重飛不高了，只能在樹梢上低低掠過，只要稍微一動就氣喘吁吁。同伴們邀小胖胖到樹林、到草原去覓食，他總是拒絕。

這天下午，聽歌的人們都散了。小胖胖實在吃得太飽，他獨自撐著大肚皮，懶洋洋地在樹林裡走著。突然，一隻狐狸出現在眼前，看到肥滋滋的鳥兒，狐狸伸出爪子撲了過來。小胖胖嚇壞了，拍動著翅膀想飛，可他肥胖 的身子動不了，只能瞪大眼睛，兩腳直哆嗦。這時，他身子一歪，滾下了山坡。

逃過一劫的小胖胖終於明白，不能光顧著唱歌，只想安逸過日子，必須自己努力工作找食物吃。想起以前和同伴們在樹林裡、在草原上飛翔的時候，大夥兒聚在一起叼蟲子、採漿果、找種子，吃飽了就一起唱歌的日子，真讓人懷念啊！

小胖胖一拐一瘸地站起來，慢慢爬上山坡。他決心好好鍛鍊，希望能早日與同伴們快活地飛在高高的藍天上。