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中美文化對我的影響

楊戴娜（加州，王倩中文學校）

身為一名華裔美國人，中美文化對我成長的影響很大。這兩種文化都有自己的習俗、食物、節日和傳統。當我們一一深入地分析，就會發現很多有趣的事情。

在中國家庭長大，我們一直踐行著中國文化。但是，因為我出生在美國，我的父母也對我說一些英語，因此融入美國社會對我來說不是問題。

我發現中國人和美國人之間有兩個不同之處。首先，我覺得美國人比較開放，中國人比較保守。中國人經常表現出對父母的尊重，美國人經常把父母當朋友。美國人很容易表達自己的情緒，因為他們知道他們的父母會理解。我認為這是真的，因為有時當我對一件事情傷心時，我並不想與父母分享。

第二，中國人和美國人用餐的方式也不同。當我的家人和我美國朋友的家人一起吃晚餐時，我發現到了這一點。當菜上來時，我的美國朋友家庭每個人都有自己的菜，而我們家則是點了三道菜一起分享。

中國人有自己的節日，比如春節、端午節和中秋節等；美國人有復活節、感恩節和聖誕節等。經過這麼多年的文化交流和分享，有些節日比如感恩節和聖誕節，都是美國人和中國人共同慶祝的節日，大家可以在這些節日和家人朋友團聚，一起分享和感謝。有時候，中國文化和美國文化會引起很多問題和誤會。身為美國公民的我，看到這種事情發生，總感到很傷心和失望。我覺得如果大家可以互相包容、互相了解、互相尊重，就可以避免一些不愉快的事情發生。

我了解到中國文化和美國文化各有自己的特色，兩者可以如此相似又如此不同。我很自豪能成為一名華裔美國人，因為這兩種文化都很有趣。

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