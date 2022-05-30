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音樂與人生

傅子欣（紐約，華僑學校）

今天，我要談一談我喜歡的音樂。我喜歡的類型是流行音樂，流行音樂通常在電子樂器上演奏，受到很多人的歡迎，因為它由節奏強勁的短曲和易於記憶的簡單曲調組成。

流行音樂有許多不同的流派，包括很多不同的創作者。「流行音樂」詞從一九五零年代開始風行，當時搖滾音樂在青少年中相當流行。今天可能有數百種不同類型的流行音樂，包括K-pop（韓國流行音樂）、嘻哈、電子舞曲（EDM）和搖滾音樂。流行音樂的種類太多了！

我喜歡流行音樂，因為它讓我感覺很好。它的旋律優美，台詞朗朗上口，它們總是卡在我的腦海裡，讓我一遍又一遍地聽。流行音樂也可以表達你的感受，不管是感覺很難過、很開心，還是很生氣。

我也很喜歡古典音樂，貝多芬的《Für Elise》就是很著名的古典鋼琴曲。古典音樂的曲調非常優美，它會讓我非常專注。有些鋼琴曲背後有很深的含義，它們總能引起我濃厚的興趣。

總而言之，我喜歡音樂，尤其喜歡流行音樂跟鋼琴樂曲。流行音樂幫助我表達情緒，而鋼琴音樂讓我感到自在。音樂已經存在很久，到現在仍是許多人生活中的一部分。

另外，學音樂不但可以陶冶性情，也可以訓練耐力及毅力。在人生當中，有許多事情並不是能一蹴可幾的，需要刻苦銘心地努力去完成。當今社會總是有投機取巧的人，他們想要免費的午餐。我個人認為，不管什麼事情，都要腳踏實地去完成，並且不要放棄。

不同的人有不同的音樂品味，你最喜歡什麼樣的音樂呢？

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