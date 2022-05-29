我的名字叫鄺嘉睿，我是一位男孩，我有很多愛好，像是打籃球、彈鋼琴、踢足球 、打遊戲等等。

今天我要說說我最大的愛好之一──足球。我從小學二年級開始踢足球，也參加了學校的足球隊，我們的足球隊每年代表學校和其他學校的足球隊比賽，所以我們每個星期都要抽時間參加訓練。在今年的六場比賽中，我們的足球隊贏了四場比賽。

我喜歡在球場上奔跑、大汗淋漓的感覺。足球隊上的隊員們都有不同位置，各自為團隊做出貢獻，我踢的位置是前鋒，我很謝謝隊友們的協助。足球教會我們要用頭腦思考，還有團結精神、不怕累、不怕苦，看準機會進攻，還要好好防守。

我很喜歡踢足球，將來我還會跟朋友或隊友一起踢足球。我最喜歡的足球隊是巴塞隆納，我最喜歡的球員是梅西 ，他是我的偶像，他也踢前鋒位置。我還喜歡羅納度，他也打前鋒的位置。

踢足球是我的愛好。

陳思成（紐約，鳴遠中文學校）

我是陳思成，我是一個很活潑的人，也很喜歡運動，其中我喜歡曲棍球和足球。

我喜歡踢足球，足球運動很講究團隊合作，這樣才能踢得好。足球很難得分，挑戰性比較大，因此它更具競爭力。我喜歡足球的最後一個原因是，人們在獲勝之前會感到有壓力，所以會有練習賽積累經驗。

我喜歡曲棍球，因為曲棍球和滑冰一樣有趣。曲棍球要求速度快，速度越快我們的興趣就越高，當我獲得勝利時，感覺更好！

我喜歡足球和曲棍球，這是我的愛好。您最喜歡的愛好是什麼呢？