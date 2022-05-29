我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小學血案生還者：槍聲不斷 全班沒人敢尖叫

國殤日烤肉季 牛雞價創新高 熱狗、漢堡包、番茄醬也漲

我的愛好

鄺嘉睿（紐約，鳴遠中文學校）

我的名字叫鄺嘉睿，我是一位男孩，我有很多愛好，像是打籃球、彈鋼琴、踢足球、打遊戲等等。

今天我要說說我最大的愛好之一──足球。我從小學二年級開始踢足球，也參加了學校的足球隊，我們的足球隊每年代表學校和其他學校的足球隊比賽，所以我們每個星期都要抽時間參加訓練。在今年的六場比賽中，我們的足球隊贏了四場比賽。

我喜歡在球場上奔跑、大汗淋漓的感覺。足球隊上的隊員們都有不同位置，各自為團隊做出貢獻，我踢的位置是前鋒，我很謝謝隊友們的協助。足球教會我們要用頭腦思考，還有團結精神、不怕累、不怕苦，看準機會進攻，還要好好防守。

我很喜歡踢足球，將來我還會跟朋友或隊友一起踢足球。我最喜歡的足球隊是巴塞隆納，我最喜歡的球員是梅西，他是我的偶像，他也踢前鋒位置。我還喜歡羅納度，他也打前鋒的位置。

踢足球是我的愛好。    

陳思成（紐約，鳴遠中文學校）

我是陳思成，我是一個很活潑的人，也很喜歡運動，其中我喜歡曲棍球和足球。

我喜歡踢足球，足球運動很講究團隊合作，這樣才能踢得好。足球很難得分，挑戰性比較大，因此它更具競爭力。我喜歡足球的最後一個原因是，人們在獲勝之前會感到有壓力，所以會有練習賽積累經驗。

我喜歡曲棍球，因為曲棍球和滑冰一樣有趣。曲棍球要求速度快，速度越快我們的興趣就越高，當我獲得勝利時，感覺更好！

我喜歡足球和曲棍球，這是我的愛好。您最喜歡的愛好是什麼呢？

足球 梅西

上一則

春遊

下一則

背影（上）

延伸閱讀

足球／南韓球星孫興慜拿下英超金靴獎 亞洲第一人

足球／南韓球星孫興慜拿下英超金靴獎 亞洲第一人
足球／姆巴佩不去皇馬了 大巴黎祭出逾1億美元留人

足球／姆巴佩不去皇馬了 大巴黎祭出逾1億美元留人
「06聯足球體育會」青少年兒童足球夏令營現正招生

「06聯足球體育會」青少年兒童足球夏令營現正招生
周杰倫贊助聖日耳曼基金 15秒花絮驚見梅西、內馬爾

周杰倫贊助聖日耳曼基金 15秒花絮驚見梅西、內馬爾

熱門新聞

小時候的施正懿(Jennifer Shih)和爺爺施駿發。施駿發於1952年在台灣創辦了寶島肉鬆。(施正懿提供)

世界OnAir／70載好味道 寶島肉鬆原來是這樣代代傳承

2022-05-24 16:15
黛安∕圖

重婚的瑞卡（上）

2022-05-23 02:02
黛安∕圖

重婚的瑞卡（下）

2022-05-24 02:02
怪怪貿易董事長廖英熙。(記者宋健生／攝影)

「怪怪貿易」進擊全球 廖英熙把玩具槍賣向西點軍校

2022-05-24 07:00
達姆∕圖

一江春水向東流

2022-05-22 02:02
旅美退休後返鄉美濃的曾振寧，到校園擔任客華英語教學志工，還延續徐生明的美濃少棒10年培育計畫。(記者徐如宜／攝影)

曾振寧旅美退休後回鄉美濃 推動客家本土情

2022-05-28 07:00

超人氣

更多 >
西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃
德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子
美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」
有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股

有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股
美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握

美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握