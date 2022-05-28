我有同父異母的哥哥和姊姊，我的哥哥今年三十四歲，我的姊姊也三十二歲了，他們都比我大很多。

我的姊姊有金色的頭髮和淡褐色的眼睛，她在去年六月結婚了。姊姊是啟智學校的老師，她工作的學校每年會去看最新的皮克斯動畫工作室電影 ，她也會帶我去看。

我喜歡跟她一起去她媽媽的家玩，她的媽媽有一隻很可愛的狗，我也可以在她媽媽家看電視。我和姊姊的生日是同一天，都是八月二十七日，所以我每年生日時都會有兩個派對。

我的哥哥有咖啡 色的頭髮和藍色的眼睛，他以前是一個救生員，而現在是科技公司的技術助理。

我很愛我的哥哥和姊姊，不管他們的年齡跟我差多少，或者他們的媽媽是誰。我們有同一個父親，他們都很愛我，我也愛他們，他們真正是我的好手足。

黃晞童（加州 ，學園雙語學校）

我有一個七歲大的妹妹，我們喜歡不一樣的東西，但是我們都喜歡一起玩電子遊戲。

我很喜歡也經常擁抱妹妹，但她有時候很不喜歡被我緊抱，當她不喜歡被緊抱的時候，她會對我輕輕地拳打腳踢抗議。

我喜歡正正經經吃正餐，妹妹卻不喜歡吃正餐。當妹妹有不吃的東西，而我喜歡吃的話，我會把她的東西都吃掉。妹妹有很多不喜歡吃的東西，所以我常常可以吃她不吃的東西，但是我們都很喜歡吃冰淇淋，也常常一起吃冰淇淋。

妹妹很喜歡跟我一起玩遊戲和玩具，她也喜歡每天都清理和收拾家裡的東西，所以她都知道家裡的各種東西放在哪裡，當我找不到某樣東西時，妹妹總是可以幫我找到。

她是我的好妹妹，雖然有時她喜歡學我講話，那讓我覺得很煩，但是我仍然很愛她，她是我的好手足。