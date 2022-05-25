小山羊阿白是個淘氣的孩子，整天腿腳不知閒，不是踢踢這兒，就是蹬蹬那兒。他的鄰居小黑豬貪吃貪睡，一天到晚吃飽了就知道呼嚕嚕地睡大覺，若不這樣怎麼叫他呼嚕嚕呢？

這天，小山羊在山上跑得很疲累，晚上很想早點睡，因為明天學校還要考試。可他的鄰居小黑豬又連連打起了呼嚕，那呼嚕聲越打越響，搞得阿白怎麼也睡不著。起初，阿白用心中數數的辦法來入睡，可一連數到五百多了，還是聽到那鼾聲如雷貫耳。後來，他乾脆把耳朵用布團堵上，可那鼾聲還是直往耳朵裡鑽，弄得他翻來覆去還是睡不著。他瞪著兩隻眼睛想，怎樣才能讓小黑豬不打呼嚕呢？想著想著，阿白笑了，原來，他想出了一個好辦法。

他慢慢起來走到鄰居小黑豬那裡，將事先準備好的胡椒粉放在紙筒裡，然後悄悄向小黑豬的鼻子跟前吹去。轉眼間，只聽小黑豬「啊嚏—— 啊嚏——」連連打了好幾個噴嚏，嘴裡還不住地嘟囔些什麼。這樣一來，小黑豬果然好長時間不打呼嚕了。阿白心中暗暗慶幸著：「好！這個辦法真是有效果！」

第二天，阿白把這件事情很得意地講給了媽媽聽。他原以為媽媽一定會誇他聰明能幹，善於動腦筋，可萬萬沒想到，媽媽聽了瞅著他直瞪眼睛，說：「你怎麼能這樣做呢？這是極不禮貌的行為！你現在就應該向小黑豬賠禮道歉去！」

聽了媽媽這番話，阿白也有些不好意思了，覺得這種做法太離譜，對不起朋友和同學。這天晚上，經過思想鬥爭，阿白終於去向小黑豬賠禮道歉去了。可剛走到門口 就聽到小黑豬已經呼嚕嚕地睡了。怎麼辦呢？這回可不能再打擾人家睡覺了。阿白想了想，可怎麼也不能白白跑一趟啊！於是他就對著睡夢中的小黑豬，恭恭敬敬地鞠了兩個躬，嘴裡還不停地叨咕著：「實在對不起了，小黑豬，請您原諒我的莽撞，對您的不禮貌。今後我再也不這樣做了。」

當他剛要鞠第三個躬時，小黑豬不知怎的猛地睜開了眼睛，他見阿白站在自己跟前，頓時現出很難為情的樣子，說：「糟糕！我是不是又打呼嚕了？實在對不起，影響大家休息了，都怪我，真不好意思！」

這時阿白向他鞠第三個躬，並說：「對不起的是我，是我影響了你的睡眠，請您多多原諒！」小黑豬一時鬧糊塗了，說：「明明是我打呼嚕影響了大家休息，怎麼能說請我原諒呢？」阿白瞅他微微地笑了。