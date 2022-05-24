海南島是在中國最南邊的一個海島，也是中國的著名的旅遊勝地，我和媽媽爸爸都非常想去那裡看一看。所以上一個假期，我們決定去海南島旅遊。

海南島是我們假期旅遊大計畫的最後一站，當時我們興致勃勃地向海南飛去。下了飛機，我們就搭著出租車 順利地到達了酒店。

剛到酒店，我們就迫不及待地去海邊散步，那像藍寶石一樣的大海和美麗的海灘，實在太美了。我們走在像白羽毛一樣柔軟的沙灘上面，真是舒服。

散步回來後，我們又去吃了當地有名的海鮮大餐，魚和蝦都特別新鮮、特別好吃！

海南島的海灘特別溫暖，一點都不像美國西海岸的海水那樣涼。

酒店的叔叔阿姨教我們如何抓小螃蟹，他們說，抓螃蟹先要在沙子裡面找到一個螃蟹住的小洞，然後拿鏟子挖洞，但是不要把小洞堵住了，要不然就會把小螃蟹弄丟了。

螃蟹挖洞又快又深，我們挖洞時必須要挖得比牠還快，這樣才能把螃蟹挖出來。

要想用手抓住螃蟹，用的力氣不能太大，否則會傷到牠們，但力氣也不能太小，不然牠們會逃走。抓到小螃蟹後，我們拿螃蟹玩了一會兒，就把牠們放回大海裡，千萬不要傷害牠們啊！

在酒店叔叔阿姨的幫助下，我們不僅學了如何抓螃蟹，還學會了用小鏟子做沙雕。做沙雕的時候，我很快就學會了，而且我自己還用沙子做了小烏龜。

在沙灘玩的時間很開心，天色很快就黑了，我們不得不回到酒店吃飯和休息。

海南島假期很快就要結束了，我們也必須回學校上學。

海南真是太好玩了，令我們流連忘返，真希望下次我還能有機會來這裡玩。