我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肺腺癌後再傳免疫疾病 陳文茜尖叫：不想活了

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

遊海南島

華釔超（加州，爾灣中文學校）

海南島是在中國最南邊的一個海島，也是中國的著名的旅遊勝地，我和媽媽爸爸都非常想去那裡看一看。所以上一個假期，我們決定去海南島旅遊。

海南島是我們假期旅遊大計畫的最後一站，當時我們興致勃勃地向海南飛去。下了飛機，我們就搭著出租車順利地到達了酒店。

剛到酒店，我們就迫不及待地去海邊散步，那像藍寶石一樣的大海和美麗的海灘，實在太美了。我們走在像白羽毛一樣柔軟的沙灘上面，真是舒服。

散步回來後，我們又去吃了當地有名的海鮮大餐，魚和蝦都特別新鮮、特別好吃！

海南島的海灘特別溫暖，一點都不像美國西海岸的海水那樣涼。

酒店的叔叔阿姨教我們如何抓小螃蟹，他們說，抓螃蟹先要在沙子裡面找到一個螃蟹住的小洞，然後拿鏟子挖洞，但是不要把小洞堵住了，要不然就會把小螃蟹弄丟了。

螃蟹挖洞又快又深，我們挖洞時必須要挖得比牠還快，這樣才能把螃蟹挖出來。

要想用手抓住螃蟹，用的力氣不能太大，否則會傷到牠們，但力氣也不能太小，不然牠們會逃走。抓到小螃蟹後，我們拿螃蟹玩了一會兒，就把牠們放回大海裡，千萬不要傷害牠們啊！

在酒店叔叔阿姨的幫助下，我們不僅學了如何抓螃蟹，還學會了用小鏟子做沙雕。做沙雕的時候，我很快就學會了，而且我自己還用沙子做了小烏龜。

在沙灘玩的時間很開心，天色很快就黑了，我們不得不回到酒店吃飯和休息。

海南島假期很快就要結束了，我們也必須回學校上學。

海南真是太好玩了，令我們流連忘返，真希望下次我還能有機會來這裡玩。

租車

上一則

《老照片說故事》絨線花

下一則

沒有誰可以帶走自己的骨灰

延伸閱讀

新州海岸侵蝕 百年廢棄「幽靈軌道」現蹤

新州海岸侵蝕 百年廢棄「幽靈軌道」現蹤
風暴影響 新州部分海岸國殤日不開放

風暴影響 新州部分海岸國殤日不開放
老年科學家 是全世界的財富

老年科學家 是全世界的財富
準備去衝浪 IKEA與世界衝浪聯盟聯名 海灘用品好潮

準備去衝浪 IKEA與世界衝浪聯盟聯名 海灘用品好潮

熱門新聞

黛安∕圖

重婚的瑞卡（上）

2022-05-23 02:02
吳孟芸∕圖

塔裡的男人

2022-05-17 02:02
米開朗基羅首幅已知的裸體素描拍賣2300萬歐元。(路透)

米開朗基羅「裸體素描」拍賣2416萬美元 創紀錄

2022-05-19 03:20

良醫益友

2022-05-20 02:00

人算不如天算

2022-05-19 02:00
黛安∕圖

泅泳

2022-05-21 02:02

超人氣

更多 >
拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝
疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半
萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用

萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用
美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點

美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點
印太經濟架構正式成立 13國加入

印太經濟架構正式成立 13國加入