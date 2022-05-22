我的媽媽今年四十四歲，她有一頭長頭髮，中等身材，她有鵝蛋臉，中等大小的眼睛。媽媽是全家第三高 的人，只比我高，她的皮膚是我們全家最白的。

媽媽有空時喜歡睡覺、騎腳踏車、跟朋友傳簡訊，她也喜歡看書。關於食物，她喜歡吃蝦子、芋頭、飲茶、蛋糕和甜點。

媽媽有時候很煩，總是叫我做這做那，但她會陪我做作業，還會做飯給我吃。我喜歡跟媽媽聊天，跟她說學校發生的事，我也喜歡跟媽媽玩撲克牌和桌遊。我喜歡晚上睡覺時，媽媽可以陪我躺一下，因為我不喜歡自己睡覺。

我覺得媽媽最厲害的地方，就是她能完成很多困難的事，並持之以恆。跟媽媽最棒的回憶是去阿拉斯加一起爬一座大山，雖然很累，但登上山頂後，風景真的很漂亮、很值得！

我最想跟媽媽說：「我愛您，謝謝您一直照顧我，我一定會報答您！」

王箑戥（紐約，慈濟中文學校）

我的媽媽很漂亮，我喜歡她棕色和紫色的頭髮，我也喜歡她棕色的眼睛。我媽媽非常貼心，她很照顧我們，當我需要一些東西時，她都會幫我準備好。媽媽時常和我們一起玩，她每天打掃房子、做家務，讓環境保持舒適。

媽媽是一名空服員，她有一個妹妹和一個弟弟，我媽媽會說英語、中文和台語。她在台灣出生和長大，希望我學中文，這樣等我去台灣時就可以說中文，也可以看得懂。

我愛我的媽媽，她是最好的媽媽，她非常努力，每天照顧我們。我很喜歡她在空閒的時間和我們一起玩，也喜歡她總是把家裡整理的非常乾淨，我喜歡她每天晚上哄我們睡覺，陪我們說話和說故事給我們聽。

我喜歡媽媽有一顆善良和關愛我們的心，總是怕我們肚子餓或穿不暖。感謝您為我們做的一切！