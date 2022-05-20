假期前一晚，我們住在機場旁邊的旅館，吃了超級市場買的壽司。那個晚上我沒有睡好，因為我們需要半夜起床才趕得上早上六點的飛機。還好我們沒有花太多時間飛行，七點半就到紐約了。

搭上計程車之後，我們先去了麵包店吃早餐，我選杏仁羊角麵包，又香甜又溫暖。接著我們散步到九一一紀念噴泉，大家都很感動。

可惜這天天氣不好，所以我們去了一個有很多店的購物中心逛街。我們還去了一家紐約當地人喜愛的義大利 三明治店，Parm的餐點真好吃，我最喜歡他們的炸雞三明治！

這趟紐約行，我最期待去拜訪自由女神 ，我們坐渡船去看她，雖然不能爬上自由女神的王冠，但我們可以爬到她的腳邊，非常有趣！但因為當天天氣很冷，而且風吹得厲害，所以我們沒有久留。

拜訪完自由女神，接下來我們去SOHO區，我在一個日本產品店買了一個可愛的熊貓茶壺當紀念品。這時我們已經又累又餓，感覺我的腳都要掉下來了，所以我們上了地鐵 回飯店， 剛好韓國城就在我們飯店附近，我們就到朋友推薦的韓國餐廳用餐。

媽媽說，來到紐約一定要嘗嘗這裡的吉拿棒，我買了一個草莓的，然後我們走到時代廣場，逛逛孩子們喜歡的店。妹妹最喜歡迪士尼公主的洋裝，我最喜歡色彩繽紛的M&M巧克力糖，哥哥則對Nike的紐約T恤很有興趣。

在紐約，我們還去看了漢密爾頓音樂劇。去年我們跟朋友看了電視轉播的節目，就開始學這齣音樂劇裡的歌曲，這次能親眼看見，果然非常不一樣！

玩了幾天，終於要達到我們來紐約的目標了，就是要看哥哥跟他的學校樂隊在卡內基大廳表演。雖然我對這個表演沒有很大的興趣，但我好高興公公婆婆和舅舅也都一起來了。

最後一天，我們去逛了中央公園，跟公公婆婆和舅舅吃了幾餐四川和北京飯館的食物。我知道我很福氣，能有那麼豐富、好玩的紐約假期！