金錢豹自以為力氣大、跑得快，趾高氣揚，走路大搖大擺。今天，金錢豹和駱駝在一條狹窄的小木橋上相遇了，他瞪著眼睛大聲對駱駝說：「你竟敢攔我的路，還不趕快讓開！」

駱駝點點頭，不聲不響地退了回去，讓金錢豹先過橋。金錢豹走過了小木橋，看著站在一邊讓路的駱駝，說：「我走不動了，你趕快馱我回家吧！」

駱駝點點頭，將身體貼在地上，讓金錢豹騎在他的背上。駱駝把金錢豹馱回了家，正要轉身回去，金錢豹大聲說：「你別走！現在起你就是我的了，我要你每天載著我出去兜風，還要你給我馱貨物。」

駱駝不理金錢豹，只管大步往回走。金錢豹見駱駝不聽自己的話，十分惱怒，他拿了一根繩子，把它套在駱駝的脖子上，準備拴住他。駱駝看了一眼凶神惡煞的金錢豹，怒火萬丈，把胃裡許多黏黏糊糊的東西「嘩——」一聲噴在了金錢豹的臉上。

金錢豹以為駱駝沒有什麼防衛武器，好欺侮，沒有想到被他突然噴出的東西滿臉都是。這東西不但氣味難聞，而且臉部感到熱辣辣的十分難受。金錢豹的眼睛裡也被噴進了黏液，又痛又難忍，看出去糊里糊塗。

駱駝看著狼狽不堪的金錢豹，說：「你要我讓路，我就給你讓路；你要我把你送回家，我就把你送回家。雖然你的語氣很不禮貌，但是我寬容了你，還是滿足了你的要求。你非但連一句感謝的話也不說，還得寸進尺想讓我做你的奴隸，真是做白日夢！」

金錢豹一邊用手抹著臉上的黏糊東西，一邊自言自語地說：「沒有想到看上去老老實實、沒有本領的駱駝也有秘密武器。」

駱駝對金錢豹說：「告訴你吧，這不是我的發明，我們駱駝在危急時都會使用這種秘密武器。你把善良當軟弱，專橫跋扈，我就得讓你嘗嘗秘密武器的厲害！如果你覺得我噴在你臉上的東西還不夠多，可以給你再多噴一些！」

金錢豹聽說駱駝還向他要噴黏糊東西，嚇得掉頭就逃走。