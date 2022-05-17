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我的校園生活

張嘉兒（紐約華僑學校）

今年六月我將要在從紐約華僑學校初中畢業了！這麼多年，我每一個星期六都會到紐約華僑學校學習中文，我在那裡認識很多新朋友、老師，以及同學；我也學了很多新的成語、詞彙、課文，還有很多中國文化。

我記得在初一的時候，我跟我的朋友們報名參加學校的糾察隊。每天我都會早一點上學、晚一點放學。我們參加了很多不同的學校活動，認識很多不同的人。那時候的我很開心，因為我從小就很佩服那些糾察隊員，所以當我長大、有機會時，我就報名加入了。

很遺憾的是，過了半個學期，也就是二零二零年時，新冠疫情爆發，從那年以後我就開始在家裡上網學中文。一開始我很不習慣用網路上課，因為我比較喜歡面對面學習，但是隨著日子一天一天過去，我漸漸地就習慣了。上網課的期間，我也會在我有空的時候，偶爾發信息給我的朋友們，問候他們，看看大家過得怎麼樣。

初二的時候，時間過得很快，跟之前一樣，我每個星期六都在家學中文。一眨眼，我就已經升上初三了。雖然我希望面對面學中文，但是媽媽還是很怕我會感染病毒，還有經常通勤出曼哈頓會讓我很疲乏，所以我仍是持續在家裡繼續用網路上課。

其實，這麼多年在網路上學習中文，我發現上網課跟實體課沒有那麼大的差別，我只要用心和努力學習，不要分心在上課做別的事情，兩者的學習效果是一樣的。我希望有一天，我可以跟我的老同學見面聊聊天，就像我們小時候那樣。謝謝老師們、同學們，還有朋友們，你們都成就了今天的我。

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