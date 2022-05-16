幾周以前，我們去了夏威夷 。有一天，我們去旅館 的游泳 池裡游泳，我們都穿上了泳衣。

游了一會兒，我想上洗手間，爸爸就帶我去。我從洗手間裡出來的時候，爸爸就給我整理一下衣服，他一邊整理著，突然很吃驚地說：「你為什麼還穿著小褲褲？」回到了游泳池，我告訴媽媽我還穿著小內褲，我說：「我真是個呆子。」

游完泳，我們就去吃午飯，然後回到房間換衣服。這時，我聽到爸爸說：「我為什麼也穿了小褲褲呢？」我們都覺得爸爸太呆了！我又好氣又好笑地對爸爸說：「你為什麼不先管好你自己，再來管我呢？」

媽媽也有一個很呆的故事。

那是上周日我參加完舞蹈比賽，媽媽開著車帶我去城裡一家餐館吃午飯。車拐了一個彎，媽媽就跟在了一輛車的後面，這輛車前面還有幾輛車。前方的交叉路口有紅綠燈，媽媽就停在那裡等著。可是，燈從綠變成了紅，一輛車也沒有動；燈又從紅變成了綠，還是沒有一輛車動。這時，媽媽才發現，她跟著的車是停在路邊的車，才趕緊從左邊開到了路中間，離開了那些不動的車，繼續往前開。

還有一次，我們的晚飯點了外賣，爸爸媽媽在家也烤了一些雞腿。開始吃飯了，媽媽先吃了一個雞腿。過了一會兒，爸爸也夾了一個雞腿，他吃了幾口，說：「這些雞腿好像沒有烤熟！」媽媽說：「是啊，我吃的時候也覺得沒有烤熟。」於是，爸爸就把剩下的雞腿又烤了一會兒，然後接著吃。媽媽沮喪地說：「唉，我吃了一個生雞腿……」

我的爸爸媽媽真呆，但是我還是很喜歡他們。