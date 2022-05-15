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難忘的事

吳尚儒（紐約，人力中心中文學校）

每個人都有難忘的事，我最難忘的事是迪士尼郵輪之旅。

四年前的暑假，我和爸爸、媽媽，姊姊一起體驗了一次迪士尼郵輪。我們登上了魔力號，一艘又大又漂亮的郵輪。迎接我們的是可愛的米奇和米妮老鼠。郵輪上有很多很好吃的東西，我最喜歡吃的是美味的米老鼠煎餅和冰淇淋。另外，我也很高興見到唐老鴨、白雪公主、貝爾公主，還有高飛。我很興奮地跟他們拍照留念。

在郵輪上，我最最難忘的還是「海盜之夜」。海盜之夜是一個化妝派對，我們都換上了海盜裝扮，和迪士尼朋友們一起唱歌跳舞，大家玩得非常開心。

迪士尼郵輪之旅真令我難忘，我們一家也度過了一個快樂的假期。當然，我也忘不了那些可愛的迪士尼朋友們。

鄭宇航（紐約，人力中心中文學校）

每個人都有難忘的事，我最難忘的事是我第一次學煎蛋。

一天下午，我和媽媽在家，看著媽媽在廚房的身影，我突然就想學煎蛋了。媽媽很樂意教我，跟我說：「我們開始吧！」

首先，我拿了一個雞蛋，打開水龍頭洗了一下，打出雞蛋備用。然後，我拿出一個煎鍋放在爐子上，接著開火，把油倒入鍋中，等油溫熱了，就把雞蛋倒進去。

過了一下子，我在鍋內放一點鹽，慢慢地，蛋就熟了。看到金黃的煎雞蛋，我高興極了！

學煎蛋後，我和媽媽一起把我的學習成果吃了，媽媽稱讚：「味道好極了！」我學會了煎蛋，感到非常開心，這就是我最難忘的事。

郵輪 迪士尼 雞蛋

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