水瓶世界的水瓶王覺得很無聊，他決定舉行一個比賽，所有的動物都可以參加，這個比賽要從山上跑到山下，看誰跑得最快，最快的十二種動物就可以當水瓶世界的十二生肖。

比賽開始了，所有的動物都來了。哨聲一響，大家開跑！一開始豬跑得最快，但是豬跌倒了，掉到紅梅叢裡卡住了。哇！馬超過去了，然後狼把馬推倒了，最後狼得到第一，馬是第二，龍也很快，所以龍是第三；老虎比牛聰明一些，老虎是第四，牛是第五牛，牠踩到老鼠的尾巴，結果老鼠比牛慢了一點，羊第七，兔子第八，貓第九，鳳凰第十，第十一是孔雀，為什麼熊貓是第十二呢？因為豬跌到紅梅叢之後頭昏昏的，熊貓去幫忙扶了豬一下，結果熊貓只拿到了第十二名。

劉家佑、孫銘誠、王泰翔（加州 ，爾灣 中文學校）

很久很久以前，金葉國沒有一個方法來計算「年」，他們原本覺得不需要一個計算「年」的辦法。然而，金葉國皇帝有一顆很大的鑽石放在木盒裡，有一天，皇帝發現大鑽石不見了，他問隨從才知道有一個人偷走了大鑽石，隨從說得出月和日，但不記得是哪一年，所以皇帝才覺得要有一個辦法記載年份。

皇帝說金葉國的所有動物都要參加比賽，看誰可以在什麼都沒有的房子裡待最久。

最後是最會睡覺的無尾熊得第一，刺蝟比貓待得久一點，所以刺蝟是第二。青蛙比企鵝睡得多，可是企鵝很會拖拖拉拉，企鵝得到第四。青蛙第五、變色龍第六、蜂鳥第七、驢第八、蛇第九、老鷹第十。

皇帝原本只想要有十種動物就好了，但是第十一的老虎和第十二的海豚苦苦哀求皇帝把牠們兩個也放在生肖裡，後來皇帝才讓老虎和海豚一起加入，成為金葉國的十二生肖。