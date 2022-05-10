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吃素的經驗

楊詠心（俄勒岡州，波特蘭慈濟人文學校）

「哇，這些雞塊真好吃，你確定不吃嗎？」同學們邊吃邊問我。我說了不想，同學又接著問：「一口都不要？」並把雞塊拿在我面前揮動。我說：「你越問，我越不想吃。」

在我出生前，我的爸媽已經發願吃素，因此我從小就不吃肉類和海鮮。

吃素當然有些不方便，最傷腦筋的就是外出用餐時，許多餐廳並沒有素食選項，讓我只能餓肚子回家。而且，點菜時要拜託服務生轉告廚師，不要在餐點裡添加含有肉類或海鮮的調味料，因為有些服務生以為海鮮是素的。由於我非常內向，不想麻煩別人，結果經常在點餐時，解釋到舌頭打結，和朋友聚餐也會碰到困難。

記得小時候有次參加同學生日聚會，同學媽媽準備了熱狗和雞塊，全班都吃得很高興。我不好意思請人家特地為我另外煮一道菜，只好把番茄醬當成晚餐。

另一個造成不方便的缺點，就是我無法忍受肉食的味道。由於從小就習慣吃清淡的素食，我覺得肉類非常臭。小時候，我一靠近吃海鮮的人，甚至會捂著鼻子哀叫：「臭臭，他們在吃臭臭！」即使到現在，我每次經過超級市場的肉類區都會憋氣。

吃葷的朋友不瞭解我的情況，常常納悶說：「豬肉牛肉都很好吃，想吃看看嗎？」我的回答一律都是：「不，我連聞都聞不下去！」

事實上，吃素也可以享受食物的各種美味。我喜歡吃蔬菜水果，尤其是草莓加酸梅粉、甜椒包素肉燥，還有蘿乾炒豆乾。為了攝取足夠的蛋白質，我也經常吃滷豆乾、麻婆豆腐和蒸蛋。韓式泡菜麵可以說是我的真愛，口味豐富，麵條嚼勁十足，香噴噴的味道讓我連筷子都還沒拿好，口水就先流出來。

素食不但好吃，而且有益健康。肉類易變質，若不注意可能食物中毒；紅肉含有高油脂和膽固醇，吃多容易造成心血管疾病。相比之下，蔬食富含纖維素和維他命，能促進消化，幫助養分吸收。舉例來說，爸爸吃素之後就不再有原本的便祕問題，媽媽也不用再擔心她的海鮮過敏。

總結來說，吃素雖然有些不方便，但這些都在可接受的範圍內。每個人的想法都不一樣，有些人雖然知道吃葷對動物有害，卻因為愛吃肉食而無法吃素。所以，我很感恩父母為我創造吃素的成長環境。

便祕 蛋白質 心血管疾病

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