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三兄妹手足情

張筠馨（俄勒岡州，波特蘭慈濟中文學校)

我在家裡排行老三，有一個大我四歲的哥哥，現在就讀高中十二年級，還有一個大我三歲的姊姊，讀高中十一年級。

我和姊姊感情比較好，我們姊妹倆幾乎每個周末都會在姊姊的房間一起看電影、畫圖、玩電動、擦指甲油，或者分享小秘密。姊姊去年考到駕照，可以自己開車了，所以姊姊有時候會在假日帶我去購物商場買衣服，享受很多好吃的美食。有一次，我們兩個人竟然午餐就吃掉一百元美金，我覺得金額有點多，但是後來媽媽居然沒有責備我們。

記得有一次回台灣，我們跟表兄妹們一起玩，那時候爸爸媽媽剛好不在，阿姨負責開車帶我們一起住旅館，一整車坐著滿滿的小孩。突然，姊姊一個不小心，把乾洗手噴進我的眼睛，我痛得一直流眼淚。後來姊姊幫我點了眼藥水，可是到第二天，我的眼睛還是紅紅的。

爸爸和媽媽到現在都不知道這件事，這是我和姊姊之間的一個小秘密。

我還記得，我小時候手臂骨折那段期間，我用手臂上的石膏打哥哥的頭，爸爸媽媽都覺得很好笑，現在回想起來，我也覺得真的滿好笑。前陣子一個星期六，哥哥帶我去買早餐時，讓我買了大杯的飲料，我覺得哥哥對我很不錯。

今年九月哥哥就要去上大學了，姊姊明年也要上大學，到時候家裡就只剩我一個孩子，不會像現在每天一下課就能找哥哥姊姊講話。我希望他們在大學都能過得很快樂！

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