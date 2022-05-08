我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

網傳上海實施「一人陽性、全樓轉運」防疫新政爆民怨

我愛媽媽

周于然（加州，學園雙語小學）

我的媽媽是世界上最好的媽媽，她會教我和妹妹做人處事的道理，也會照顧我們，讓我們感覺到溫暖！

媽媽不僅會買麵包和包子等好吃的食物給我們吃，她也會做美味的料理。如果我們不想吃她買的或她煮的食物，媽媽就會告訴我們：「世界上有很多窮人家的孩子沒有食物吃，你們要好好珍惜。」她又說：「不要浪費，米飯得來不容易！」我和妹妹學會了知足常樂、不浪費的道理，有什麽就吃什麽，一點兒也不挑食。

有時候，我覺得很不開心，功課沒做好，媽媽就會鼓勵我：「你已經很棒了！」告訴我，只要盡最大的努力，就會成功。因為媽媽的教導，每件事我都認真去做，盡我最大的努力！

媽媽是我老師，她教我珍惜萬物、敬終慎始等精神。我的媽媽是世界上最好的媽媽，我愛我的媽媽！

戴宛兒（加州，學園雙語小學）

我的媽媽不像白雪公主的媽媽，我的媽媽很好，會幫我煮飯、我洗衣服，媽媽總是全方位照顧我。

媽媽喜歡做蛋糕，她會做各式各樣的蛋糕，檸檬蛋糕和香蕉蛋糕是她最拿手的。媽媽也會做餅乾，我最喜歡吃她做的巧克力餅乾！

媽媽會幫我洗衣服，她每次洗衣服之前，都會小心翼翼地把衣服反過來，因為媽媽說這樣才洗得乾淨。穿媽媽洗的衣服真的很舒服，還可以聞到溫暖的味道。

媽媽很努力照顧我和妹妹。她是中國人，從小就教我廣東話。我讀幼兒園時，她就帶我去學中文，她希望我學很多語言，因為會多種語言將對我有很大幫助。比如，迷路時，如果碰到不會說英文的人，我可以用中文或廣東話跟他說我迷路了。

總之我的媽媽是最好的媽媽。母親節時我會讓媽媽休息，我會幫媽媽煮飯、洗衣服，也會努力照顧她。我要做披薩給她，因為媽媽曾說我的披薩最好吃！

母親節 加州

上一則

老大（二）

下一則

《老物件情懷》異國情深

延伸閱讀

第一夫人吉兒‧拜登將訪烏克蘭鄰國 陪難民過母親節

第一夫人吉兒‧拜登將訪烏克蘭鄰國 陪難民過母親節
Lotus通暢型智能衛生座 母親節第二台半價

Lotus通暢型智能衛生座 母親節第二台半價
佳音社線上慶祝母親節 慈母手中線與觀眾隔空同歡

佳音社線上慶祝母親節 慈母手中線與觀眾隔空同歡
大華超市 母親節兒童繪畫比賽 圓滿落幕

大華超市 母親節兒童繪畫比賽 圓滿落幕

熱門新聞

​即時通訊軟體Kakao創辦人金範洙今年首度登上富比世南韓富豪榜榜首。取材自Kakao官網

窮人變首富 Kakao創辦人首登富比世富豪榜南韓榜首

2022-05-01 23:33

舊的未去，新的又來

2022-05-01 02:01
82歲林楊靜莖拿出客製化個人照的年曆作品，分享在社大上課的成果。(記者林佩均／攝影)

82歲林楊靜莖不老祕訣：每天過得充實、持續與人互動

2022-05-02 07:00

當我老了

2022-05-02 02:00
有華人血統、書寫華人故事的小說家鄺麗莎。（鄺麗莎．圖片提供）

鄺麗莎的中國情結

2022-05-03 02:02
雛菊。（文章．圖片提供）

家門口的風景

2022-05-05 02:02

超人氣

更多 >
馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這
為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」
俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」
英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率
不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男

不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男