我想謝謝媽媽，謝謝她每天為我做便當。每次我上學時，同學們都很好奇我的便當裡有什麼，因為我的便當看起來總是很可口。這讓我很驕傲，我有這麽愛我的媽媽！

還記得小時候，媽媽會幫我做可愛的便當，每次掀開便當盒都充滿驚喜。現在我長大了，媽媽就用食材豐富、配色漂亮的便當，來取代小時候的可愛便當。因為媽媽知道，長大的我如果再像小時候吃可愛的便當，在同學面前可能會有點尷尬。

我也要謝謝媽媽，天天教我中文與數學。我在數學課上能跳級，就是因為媽媽每天耐心地陪著我算數學，讓我面對學校的數學時，可以駕輕就熟、游刃有餘。我的中文這麽好的原因，也是因為我們天天在家説中文。媽媽也常常陪我準備中文辯論的資料，甚至會在空閒時教我自然、社會、台語等等，真是辛苦了。

我更要謝謝媽媽天天照顧我，讓我不愁溫飽，也在我心情不好時安慰我。如果沒有媽媽，就沒有今天的我。

我知道媽媽很喜歡電影 「鐵達尼號」的主題曲，我會努力把小提琴的曲子練好，母親節 時演奏給媽媽聽！

鄭丞勛

我不知道我做了什麼好事，才能擁有這麼好的媽媽？我很感謝媽媽，每天都會煮好吃的午餐和晚餐給我吃。有時是一如往常的家常菜，有時則是香味撲鼻的特製料理。

今年我回學校上課，媽媽每天都會做好吃的便當。每次看到媽媽在準備便當時，我總是忍不住口水直流，很期待每天吃便當的時間。當我打開餐盒，濃濃香味就會從餐盒裡飄散出來，讓我大快朵颐。看著同學一成不變的便當時，我總是慶幸自己每天有各種美味的便當可以吃。

每周五晚上，我都很期待媽媽可以「陪我躺」。我們睡前會躺在床上聊天，聊一些學校的事或是我的煩惱，媽媽總會給我意見或安慰我。為了要讓媽媽陪我躺，我會做出可愛「萌萌臉」，然後用乞求的聲音說「Please……」，媽媽通常招架不住，就會答應我。這是我一天中最享受的時光。

我很感謝媽媽無時無刻關心我，彷彿是在黑暗的世界裡，有一個明亮的天使 陪伴著我。當我傷心時，只要媽媽在身邊，我所有的恐慌和傷心都溜走了。希望媽媽能夠永遠陪伴我，我就不會寂寞。