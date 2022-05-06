記得去年母親節 的時候，我跟媽媽從河邊公園走到華盛頓橋，雖然我的腿累得好像抬不起來了，但我們邊走邊說了很多話，一路上還是很有活力。

我蹦蹦跳跳地跟著媽媽走，我們走在河邊的公園，有些葉子已經變黃了，花兒一簇簇地圍繞著河邊。公園裡有好多雲杉樹，樹上跟草地上有好多松果，我便順手撿起一個松果。

「不要撿地上的松果，有蟲子！」媽媽叫住我。我問媽媽為什麼，媽媽說松果在地上可能已經壞了。我起身，並用洗手液洗了洗手，然後跑到媽媽的身邊。我又學到了一件事，我看著地上的松果不再撿了。

我跟媽媽繼續走了一會兒，媽媽跟我講了她小時候的故事。媽媽說她小時候家裡很辛苦，沒有東西吃，她每天要走路三十分鐘到學校，走路時不穿鞋子，因為不想讓鞋子破掉。我心想，我現在的生活真的很不一樣。

我們邊講話邊走到了河邊，那裡有柵欄，河水很藍，河邊有很多石頭和樹枝。媽媽教我往河裡丟石子，我們丟了一會兒石子後，起風了，感覺有點冷，我們又走進公園裡。

在公園裡面看起來也不錯，但卻一個人也沒有，只見一名穿著黑衣黑褲的人。我剛想走進去，媽媽立刻制止了我。我大聲問：「為什麽不能進去？」媽媽說，裡面沒有人，可能會很危險。於是，我們走到大公園，來到一棵樹下。這棵樹有綠綠的葉子，樹上有橙色的果子。媽媽跳起來摘了四、五個果子，並讓我用手機 拍照。我也想試試摘果子，但是樹太高了，我跟媽媽決定去找一顆較矮的樹。我們走了一圈，但我還是搆不著那些果子。「我拿一根樹枝給你吧！」媽媽替我找來道具，我們又玩了一會兒就回家了。

我們高高興興地回到家。現在，我知道媽媽小時候的故事，也學到了生活中的一些重要事情。到現在，我還記得媽媽那天跟我說，她跟我出去玩得很開心。