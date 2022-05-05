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媽媽和我的故事

江紅一（College Park Elementary School）

有一天，我跟媽媽去動物園看到一隻熊貓媽媽跟小熊貓在玩球，讓我想起，我小時候跟媽媽做過什麼呢？

在回家的路上我問媽媽：「我小時候跟媽媽一起做過什麼呢？」媽媽當下只說她要想一想。回到家後，我又追問媽媽：「小時候我們一起玩過什麼呢？」媽媽回答：「我記得一個故事，有次我們去爺爺奶奶家慶祝感恩節，當時我抱著你，覺得你好可愛哦。」

我接著問：「媽媽，妳可以仔細地告訴我嗎？」媽媽說：「好吧，你要注意聽喔，因為我不會說兩次。」我興奮地說：「洗耳恭聽，快開始說故事吧！」媽媽開始敘述：「你很小的時候，大概三歲，我們去爺爺奶奶家慶祝感恩節。我們抵達爺爺奶奶家時，你正在睡覺，所以我抱著你進屋，把你放在床上，讓你繼續睡。」

「就這樣嗎？還有呢？」我好奇地問。媽媽只好又繼續說：「你醒來就去跟我玩球。我知道如果你輸了就會哭，所以我讓你贏。」我懷疑地問：「真的嗎？」媽媽回答：「當然是真的！」

媽媽又繼續說：「我們玩球以後，就去吃感恩節大餐後。吃飽後你就睏了，我跟你一起進房間，說故事給你聽，但才沒多久，你就睡著了。」

媽媽故事還沒說完，我就緊緊抱住媽媽，在媽媽耳邊輕輕地說：「謝謝媽媽，我好愛好愛妳！」媽媽開心地回應我：「我也好愛好愛你。」

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