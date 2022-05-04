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世說新聞╱華人簽生死狀援烏 奔襲萬里送軍火

旗袍登上領獎台

白丁（馬里蘭州）

時裝店的老闆不敢收留偷逃出來的旗袍，找出一張舊報紙，上面印著美國拉斯維加斯國際服裝博覽會的新聞照片，他對大紅旗袍說：「我介紹妳們去國際服裝博覽會，我來買火車票和飛機票，祝妳們好運！」

旗袍們喜出望外，拿了老闆給的介紹信，邁向新的目標。她們第一次坐上火車，沒想到火車開得那麼快，遼闊的田野、綿延的群山、喧鬧的城市和平靜的鄉村，都轉眼閃到身後。上了飛機，更驚訝得不敢出聲，只見窗外羽毛般的雲彩熠熠發光，下方的雲層像是翻滾的群山。

意外的是，她們在機艙裡遇見了百褶裙。百褶裙也要去參加拉斯維加斯國際服裝博覽會，她和大紅旗袍一見面，就有說不完的話。原來，百褶裙也有一個美麗的傳說：古時候有一個皇后，貼身的裙子忽然被一陣大風吹起，宮女們使勁拉住裙子，裙子被拉出許多摺痕，變得更美麗了。皇帝很高興，命宮女將皇后所有的裙子都折疊成許多皺褶。從此，百褶裙就出現了，如今成了許多國家女學生的校服。

飛機慢慢降落，沙漠裡出現一座美麗的城市，它就是美國的拉斯維加斯，這裡的國際服裝博覽會分成七大展覽區。旗袍們和百褶裙走進女裝展覽區，各式各樣的女裝撲面而來，她們看得眼花繚亂。第一眼看到的是美國的牛仔高腰雙排扣長裙和牛仔背心裙，接著看到日本綁著腰帶的艷麗和服，還看到俄羅斯稱為「布拉吉」的短袖連衣裙。

她們最感興趣的是印度尼西亞的沙龍，由一塊長二米、寬一米的布縫成，印著美麗的圖案花紋，可繫在腰間，也可當披肩。

韓國的韓服也很有趣，由沒有口袋的短上衣、上薄下厚的長裙和白色長筒襪組成。

一路走去，旗袍們見到了博覽會的主辦方。主辦方看了時裝店老闆的介紹信，驚喜地說：「原來你們來自古老的東方，歡迎妳們登上展台！」後來，經過一系列比賽，旗袍們榮獲時尚界奧斯卡獎，登上了領獎台。

祖母從報上得到旗袍們獲獎的消息，流出喜悅的眼淚。自從旗袍集體失蹤，她一直吃不下飯，睡不穩覺。時裝店的老闆也樂壞了，他因幫助旗袍而成了名人，生意越做越大。

（系列完）

奧斯卡獎 俄羅斯 印度

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