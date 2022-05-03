去年我們全家去了德州 旅遊，我們去了兩個城市：奧斯汀（Austin）和聖安東尼奧（San Antonio）。

在奧斯汀的第一個晚上，我們去了奧斯汀最有名的燒烤餐廳，叫Terry Black’s Barbecue。他們的食物都非常新鮮，肉也很嫩，餐點份量很多，所以我們還帶了一些回旅館 再飽一次口福。

當天晚上，當地的導遊帶我們參加了一個鬧鬼之旅。我們首先去了奧斯汀最有名的旅館：The Driskill Hotel。導遊講了很多旅館的恐怖歷史，包括他們第一位老闆的女兒在樓梯上玩小紅球而摔死的故事，還有那家旅館的六個秘密通道。下一個地點是一家印度餐廳，他們曾經是一個大家庭，但許多小孩都病死了，只剩下一個孩子活著。一直到現在，這家餐廳都還開著。倒數第二個地方是奧斯汀大學，以前有一對夫婦住在那裡，而導遊就講了關於他們的恐怖故事。最後來到一個酒館，酒館裡以前有一位十三歲的女孩被拉到閣樓上打死。

奧斯汀的最後一天，另一位導遊開巴士帶我們參觀了整個奧斯汀城市。我們去了德州州政府，從橋上開過了科羅拉多河，照了一些紀念照片。

隔天到聖安東尼奧，我們去了足球 場大的鐘乳石洞（Natural Bridge Caverns）。那個石洞鬼斧神工，我拍了超多照片！吃完午餐和點心，我們就去走迷宮。我和爸爸一組，媽媽和姊姊一組，我們比賽看誰先出去，最後我們贏了！我們還預約了玩滑索和繩子的障礙賽，所以爸爸、姊姊和我就上去玩了一個小時。這一天飛快地度過了！

在德州的最後一天，我們去了海洋世界。我覺得這裡比聖地牙哥的還要好玩。

這裡有大約九座雲霄飛車。剛開始姊姊不敢上去，所以我自己坐了最可怕的那一個。但是被我說服以後，她終於肯跟我玩剩下的了。我們全家也去看了海豚，比較特別的是，我們有機會單獨跟一隻海豚互動，餵牠摸牠。傍晚時，我們去看了許多表演，包括演唱會、殺人鯨表演、海豚的表演，還有海象和海獺的喜劇表演。

我們全家去德州玩得很開心，希望我們能繼續開心地到處旅遊。