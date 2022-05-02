世界上有很多的愛，但只有一種是無私的、偉大的，只有給予，不求回報，就是母愛。母愛像天空般無邊無際，如大海般廣闊無垠。因為有了母愛，我們才是快樂的，才是最幸福的。

也許，在座的朋友們和我一樣，有一個很普通的媽媽，她沒有傲人的面孔，沒有華麗的外衣；也許，她閒下來就會整日嘮嘮叨叨地讓你好好學習，有時候讓你好心煩；也許，你偶爾會覺得，當她不在你身邊的時候，你是最自由自在的； 也許，你會在某天某日和她爭吵不休……。

但是朋友們，請好好想一想，是誰每一天起得最早，睡得最晚？每頓飯，是誰早早做好，卻草草入口？每件事，是誰操心最多，卻從不計較?

早上，當我們匆忙從被窩中爬起，是誰已經為我們做好了營養可口的早餐？大雨滂沱的雨天，是誰撐著傘在校門口焦急地等待？當我們處於病痛之中，又是誰不分晝夜地照顧我們？究竟是誰為我們奉獻如此多卻不求回報？只有她，我的媽媽，無時無刻牽掛著我們，無微不至地關心和照顧我們。

我們早已習慣媽媽的操勞、呵護。可是這種每天的習慣，常常會讓我們忘記去感恩。多麼地慚愧啊！媽媽給予我們的是那麼那麼多。這份愛雖然平凡，卻在平凡中孕育出一份驚人的偉大。

此外，我來紐約華僑學校讀中文也是出於媽媽的鼓勵，沒有她的鼓勵，我的中文就沒有辦法進步。

母愛深深，深深母愛，我們都應該學會感恩。