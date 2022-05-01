人們可以說她只是一個普通的媽媽，但她遠不止於此。她照顧家人，非常愛我們，我的媽媽是世界上最酷的。

媽媽教我懂得尊重、禮貌和清潔。當我回到家時，媽媽就在那兒，我們談論一天過得怎麼樣，然後讓我做作業。

不管媽媽的心情如何，她臉上總是掛著微笑，讓人覺得很開心。儘管有些事情她不知道怎麼做，但她總是試圖幫助我們。如果我生病了，她會一直陪在我身邊照顧我。她會做我最喜歡吃的食物。

媽媽每天都是這個樣子：早上起來坐在沙發上看一會兒電視，然後去上班。在她不工作的日子裡，她就待在家打掃和做飯。她常教我為人處事的方式，我愛我的媽媽。

李錦超（紐約，人力中心中文學校）

我從小很不喜歡去學校，經常問媽媽：「為什麼要去學校？」媽媽總回答：「去學校會讓你學到很重要的知識。我想讓你長大後能找到好工作，也能有好生活。」

媽媽在中國長大，她家裡沒有很多錢，她努力學習，拿好成績。她本來想當醫生，但高中畢業後就來了美國。在美國，媽媽不會英文，上不了大學，她只能跟爸爸做餐館，每天都很辛苦。

媽媽經常講她的故事給我聽，她不希望我像她那樣，所以她很嚴格地督促我學習，要求我的成績要九十五分以上。媽媽也要求我做家務，剛開始，我不管地上多髒都不想清掃，但是當我拖完地、看見乾淨的家時，我對自己的勞動成果相當自豪。我學會了要珍惜別人的勞動成果，媽媽為我做的所有事情，我都要珍惜。

我發現媽媽教我做家務是培養我的生活能力，我明白不是為媽媽學習，而是為自己學習。我現在能主動學習，不需要媽媽叫了，希望我可以一直進步下去，做一個又勤快又有知識的人。