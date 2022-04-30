我們全家人在一次假期時去了夏威夷 ，夏威夷非常有趣，因為那裡的天氣非常好，而且在夏威夷，如果天氣太熱，那裡有許多可以讓人降溫的海灘，還有水滑梯，非常好玩。

下一次的家庭假期，我們計劃去泰國 旅遊。我剛在中文課學過泰國的潑水節，所以我很高興可以去泰國玩，實際體驗泰國文化。

我們要去泰國十八天，在去程，我們是搭頭等艙，回程也是頭等艙，我真是太興奮了！我已經等不及要在泰國嘗試所有的新奇美食，也想看看大象、猴子和各種鳥類。

這次的泰國之旅將是我第一次離開美國去看看別的國家，真希望旅遊的日子馬上到來。

米青兒（加州，學園雙語學校）

我的家庭假期去過很多有趣的地方，但是我最想要的家庭假期活動是到月亮旅行。

如果我們可以去月亮旅行，我想要做很多事，比如在月亮上如同飛翔一般地走來走去，因為我們知道月亮的引力跟地球不一樣。

我不知道在月亮上怎麼吃飯，當然跟地球不同。我要在月亮上睡覺，我能睡著嗎？我可以跟家人和朋友一起做的事情，在月亮上可以做到嗎？我很喜歡游泳 ，在月亮上可以有游泳池嗎？

我知道現在這還是一個不能實現的事，但是想像起來很好玩。我覺得外太空很有趣，雖然有很多我們不知道的事。科學家們正在想辦法讓普通人去月亮，我覺得這是一件很酷的事情。如果他們找到辦法，真希望我們的家庭假期活動可以去月亮旅遊！