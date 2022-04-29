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「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

難忘的經驗

黃巧甯（俄勒岡州，波特蘭慈濟人文學校）

在我七歲的某一天下午，我們和朋友一起去家裡附近的公園玩。當天天氣非常炎熱，公園裡有噴水柱給小孩玩水，也有玩沙區以及一些遊樂設施，所有的小孩子一到公園都非常興奮。

我們抵達之後，大家都趕緊換上泳裝。我迅速換好泳衣，在身上塗好厚厚的防曬霜，立刻跟著幾個朋友一起衝向玩水區玩耍。媽媽和阿姨就坐在一旁的椅子上聊天。過了不久，媽媽叫我回來穿上拖鞋，因為鞋子太大不合腳，所以我不願意穿。媽媽提醒我：「如果不穿鞋的話，可能會滑倒。」但是我並沒有聽媽媽的話，照樣光著腳跑向玩水區。

我閉上眼睛跑來跑去，讓水噴到臉上，感覺這樣非常好玩，朋友們都一起開心地笑個不停。突然間，我踩到了一處積水，結果向前滑倒，整個下巴撞到地面。但因為當時我閉著眼睛，所以沒有查覺到自己受傷了。這時候，旁邊有位太太急忙走來，關切我是否安好。我並沒有覺得疼痛，便回答說一切都好，我並不知道我其實已經流血。

這位好心的太太帶著我去找媽媽，我走到媽媽身邊，告訴媽媽剛剛發生了什麼事。媽媽看著我的下巴，震驚地瞪大眼睛，連忙叫我用水漱口，原來我的嘴唇和下巴都跌傷了。媽媽匆匆忙忙開車帶我去最近的醫院急診，妹妹則是隨著阿姨和朋友先回家了。

到了醫院，醫生幫我消毒傷口。醫生說，因為傷口太深，擔心感染，必須縫起來。但是我實在太害怕縫針，拚命掙扎，醫生只好請護士來幫忙抓住我。也因為我不停掙扎，醫生怕會發生危險，最後無奈之下，只好用醫療膠水幫我把傷口封起來，並且叮嚀我不可以碰水，直到傷口癒合。傷口處理完成，媽媽才開車帶我回家。

雖然這次的受傷經驗非常可怕，也很難忘，但我對於清涼好玩的炎炎夏日玩水樂趣，卻一點都不後悔。

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