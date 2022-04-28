太空是地球大氣層以外的宇宙空間，是宇宙中最神祕的地方。太空指的是恆星與行星之間的空間，行星通常指自身不發光、環繞著恆星的天體。

一六一零年，一位名叫伽利略·伽利萊的天文學家在一年裡發現了火星 、金星、土星和木星。水星於一六三一年由托馬斯·哈里奧特和伽利略一起發現的。一七八一年天王星被發現，近一個世紀後又發現了海王星，這些行星組成了太陽系。當時人們知道太陽系中不止有五顆行星。

世界上第一名太空人 是蘇聯的尤里·加加林，他在一九六一年乘坐東方一號進入太空。一九六九年尼爾·阿姆斯壯邁出了「人類的一大步」，成為了第一個踏上月球的太空人，也是在別的星球上留下腳印的第一人，並和其搭檔伯茲·艾德林成為了在月球表面停留了兩個半小時的太空人。

在那次激動人心且成功的太空之旅之後，聯合國 開始探索太空以及太陽系。不久之後，冥王星被發現。當時，冥王星被認為是一顆行星。二零零六年冥王星因為沒有通過測試，所以向公眾宣布現在是一顆矮行星。二零零六年國際天文聯合會重新定義行星這個名詞，行星定義將行星、矮行星、太陽系小天體區分開來。隨人類進入太空探索太空，了解到更多的行星。在探索中發現火星中有水。火星和木星之間有很多小行星，被稱為小行星帶。同時還發現了兩種類型的行星，氣體行星和岩石行星。

越來越多太空人進入太空，太空設備需更加穩定確保太空人的安全，可以更好探索太空。