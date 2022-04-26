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錢的有價與無價

楊馨韻（俄勒岡州，春和學園）

人們都說錢是骯髒的東西，因為每天被那麼多人拿來拿去，但我卻認為，它是一種可以改變命運的東西。

一位父親辛辛苦苦賺來的錢，只需幾日就可以被揮霍無度的兒子花光。這位父親常常提醒兒子，要他別只顧著吃喝玩樂，因為父親的錢總有一天會花完的，再大的公司也有破產的可能，他要求兒子能夠為自己的未來負責任。然而，這些話並沒有被幼稚的兒子聽進去。兒子想著：那麼優秀的父親，那麼親近的朋友們，那麼愛他的女友，這些都是自己用之不盡的財富，自己不可能落到沒有錢的地步。

直到有天，父親真的破產了，兒子自以為可靠的朋友們卻嫌棄他窮，個個離開了他，交了兩年的女朋友也毫不猶豫地拋棄了他。他的生活一下子完全改變了，再也不能像以前那樣無憂無慮地玩耍，生活也失去樂趣。當他沒有錢了，他卻體會到錢對於他，就代表著一切─他失去了友情愛情，彷彿一無所有，讓他感到生不如死。於是，一天傍晚，他決定結束自己的生命。

這時，父親突然闖進兒子的臥室，在兒子臉上打了一巴掌，憤怒地罵：「你花的每一分錢，交的每一段友誼，都是我賺來的！你只是失去了不屬於自己的東西，而我卻是失去了原本屬於自己的東西。我都還沒有放棄，你有什麼理由斷送自己！」

兒子嘆了口氣，迷茫的看著父親，問道：「爸爸，現在我該怎麼做？」

父親看了兒子一眼，回答：「這個你自己應該明白。」兒子低下了頭，等他又抬起頭時，眼神變得非常堅定，他說：「爸爸，我明白了。」

接下來，兒子自己找了工作，從最簡單的做起，工作中有痛苦也有喜悅，但最多的是堅持。最終他成為一名非常成功的企業家。父親臨終前，對兒子深深地看了一眼，便滿意地閉上了眼睛。後來，兒子居然收到父親巨額的遺產，原來父親並沒有破產，所謂的破產是父親精心導演的戲，他明白了這是父親用最大的愛心給自己上了一堂人生大課。此時，兒子才真正了解，父親最後看他的眼神，是父愛如山。

破產 導演

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