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難忘的事

趙宇軒（紐約，人力中心中文學校）

在我的腦海裡有許多難忘的事情，但其中有一件事最令我印象深刻，那就是我第一次參加國際象棋比賽。

現在回想起來就像電影一樣，一幕幕浮現在我眼前。

那是一年前的一個星期天，大清早就聽到媽媽叫我起床的聲音，因為這天我要去參加國際象棋比賽。我趕緊起床，匆匆忙忙刷牙、洗臉、吃早餐，就和媽媽一起坐地鐵去我們比賽的地點──中城ps111學校。

這次比賽有一百多位參賽者，我進到會場的時候，裡面已經人山人海了。見到這麼多人，我一下子就緊張了起來。媽媽好像知道我的心思，輕輕地對我說：「別緊張，按平時的發揮就好。」聽了媽媽的話，我也慢慢放鬆下來了。

這次比賽是分組進行淘汰賽，我這一組總共有四個參賽者。經過兩個小時左右的比賽，我終於戰勝了其他三位參賽者，贏得了小組冠軍，上台領獎的那一刻，真的令我終身難忘！

這就是我最難忘的一件事，這件事也讓我明白了，做任何事情不要太緊張，放鬆自己，就會把事情做得更好。

鄧泳柔（紐約，人力中心中文學校）

每個人都有一些難忘的事情，我也有一件讓我十分難忘的事情。

記得一天下午，我放學回家，在後院發現一隻受傷的小鳥。我輕輕捧起這隻小鳥，但是牠一動也不動。於是，我從家裡拿來紅藥水，幫牠擦藥療傷。我小心翼翼地把藥水塗到小鳥身上，然後把牠放在一個小盒子裡。接下來，只要一放學，我就會去看牠，幫牠上藥。三天後，小鳥看起來好多了，沒多久牠就痊癒飛走了。

雖然這是件很小的事情，但我救了一個小生命，我覺得很開心，讓我非常難忘。

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