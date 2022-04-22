我在學校有很多同學，有些很好笑，有些很喜歡開玩笑捉弄人，有些很喜歡舉手回答問題。

我有一群好同學，我們每天都會一起吃飯、聊天，也一起玩。我們吃飯的時候，會講很多很好笑的故事，當然也會很認真地講話。我們玩的時候，很多其他的同學都會加入我們的遊戲。

還有一些好同學是我上課的夥伴。我們每天一起做功課和解決問題，也會一起做很多不同的計劃。

我們做功課的時候，通常都很安靜，但有時候我們會互相討論。討論問題時，每個同學都會說出自己會的，互相幫忙。做計劃的時候，我們會一起合作解決問題。

我覺得所有同學都是好同學，我們在不同的時候，做不同的事，每個人都表現出不同的長處，並用我們的長處去幫助別人，同時，我們也從別人的長處學到我們不會的東西。

我覺得有好同學很重要，我很幸運，身邊有很多好同學。

劉美辰（加州 ，學園雙語學校）

我們的教室裡，有二十七個同學，我的小組有六個人：松山浩然、王佑穎、林美華、林昇宗和海力。

我們同學之間相處和樂，有時候有同學不在，大家都會很擔心。我們也都會照顧別人、互相幫助，我們的教室就像一個大家庭。雖然有時候我們會吵吵鬧鬧，但是，我們都是很好的同學。有時候，我們一起玩需要合作的遊戲，贏的人很高興，輸了也沒有人會哭，教室裡充滿了開心的笑聲。

在學校裡，我們教室就像一個的歡樂的家庭，這是一個很特別的家庭，每個人都有不一樣的有趣個性。

我覺得我的每個同學都是好同學，雖然有時候有些人表現得很奇怪，但是他們還是我的好同學。