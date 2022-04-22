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一道美食

黃少明（紐約，華僑中文學校）

我最喜歡的中國食物是「煎餅」，你也可以叫它「芝麻球」。儘管我以前一點都不喜歡它，但是它現在竟然成為我最喜歡的點心。

記得在二月初一個陽光明媚的周末早晨，我突然靈機一動，想試試客廳桌子上、我一直避而遠之的煎丙。因為我既不討厭、也不喜歡它，所以我從來沒想過要吃它。

煎煎，看上去像一個圓圓的球，也像一個小小的金黃色滿月。這個小小的滿月有時候穿著深棕色的外衣，有時候穿著金黃色的外衣。

「月亮」裡面包的則是滿滿的紅豆餡。它香酥的芝麻外皮除了有淡淡的芝麻香味外，還有油炸麵包的香味。一口咬開，濃濃的香甜紅豆味撲鼻而來。

煎餅吃起來，味道甜美而醇厚，裡面紅豆沙的香甜，與外面芝麻麵皮的鬆脆、嚼勁相當平衡。

我喜歡嚼著軟糯的麵團，與紅豆餡一起融在嘴裡的感覺，它讓我想起了另一種我也很喜歡的：湯圓。但比起湯圓，我還是更喜歡煎餅，因為湯圓對我來說太甜太黏了，而煎餅的味道和口感則是剛剛好。

其實我從小時候就會避免吃芝麻，因為我不喜歡芝麻的味道，而且煎餅看起來很油膩。

現在我會這麼喜歡煎餅，是因為對我來說這是種新體驗。

我喜歡新體驗的感覺，我過去總是不喜歡嘗試新事物，直到最近，我才開始嘗試新事物，並體驗到「以開放的態度接受改變」的價值。

雖然我很希望過去的我，應該給自己多些的機會、早一點嘗試新的事物，但是現在開始，也不算太晚！

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