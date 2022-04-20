我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診單日破2千例 陳時中：估疫情大規模展開

摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

小寶寶

鄧穎芝 （加州）

小小寶寶愛尋寶

扭扭屁股擺擺腰

拍拍小手抓個寶

抱在懷裡真是好

左邊右邊都有寶

踮起腳兒去尋寶

翻個身兒看見寶

敏捷如意握住寶

上一則

夢工廠（八）

下一則

貴客自理

延伸閱讀

退化性關節炎不是「老人專利」 醫揭這些症狀要注意

退化性關節炎不是「老人專利」 醫揭這些症狀要注意

熱門新聞

巴布狄倫畫中的張國榮。（取材自bobdylanart.com）

巴布狄倫佛州個展 把梁朝偉、張國榮畫成油畫了

2022-04-14 19:38
元氣森林創始人唐彬森。(圖截取自微信公眾號「卓見 SeeDifferently」)

遊戲業跨足飲料業 他讓「可口可樂」都害怕「元氣森林」

2022-04-16 07:00
彭天恩希望饕客在用餐之餘，也能領略部落之美。(攝影／沈昱嘉)

全台最難訂餐廳 藏在山裡的明星主廚：AKAME彭天恩

2022-04-18 07:00

婚姻裡的祕密

2022-04-17 02:02
達姆∕圖

會做飯的男人

2022-04-14 02:02
吳孟芸∕圖

愛情與遺忘

2022-04-15 02:02

超人氣

更多 >
中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失
為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染
頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線
南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節
紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘