沿海的小村子裡住了幾戶人家，大家都是以打漁為生。漁民靠海吃飯，有時出去幾天，捕不到什麼魚。如果天氣不好，海上風浪大，可能連著好幾天都出不了海，大家的生活都挺艱難的。

阿滿是個孤單窮困的少年郎，獨自住在岸邊的一個破舊小茅屋裡。阿滿沒有錢買漁船，只能每天傍晚坐在大岩石上垂吊竹簍，撈些小魚、小蝦過日子。雖然阿滿的日子並不好過，但是他心地善良，樂於助人，在村子裡人緣很好。

一個晴朗的下午，阿福伯叫上兒子正準備出海，碰巧阿滿提著竹簍子也要出門，就邀他一起上船。這天風和日麗，風平浪靜，船走得很穩。沒多久，阿滿的竹簍子不停地晃動。

「哇！好大的螃蟹呀。」阿滿拉起竹簍子開心的喊著。

阿福伯和他兒子也趕緊收起沉甸甸的漁網。「謝謝老天爺，我們今天有肉吃了！」他們帶著捕獲的滿船魚蝦到市場賣個好價錢，順道買了點肉回家。謝過阿福伯後，阿滿提著一包燒肉，開心的哼著歌。走到街邊拐角，阿滿不小心踢到蜷縮在路邊的一個老人。

「老爺爺，我扶你起來吃點東西。」阿滿看到這個枯瘦的老公公，心想他一定餓極了，就把手上的燒肉給了他。

老公公接過燒肉吃完後，抹抹嘴說道：「好心的年輕人，你回家後把它種在土中。過幾天長成一棵大竹子，就用它做成一個大竹簍。只要在晚上把竹簍子放入海中，第二天就會有收穫。」老公公從口袋裡掏出一個小竹筍遞給阿滿。

阿滿回家後就把小竹筍種在土中，第二天冒出了小芽尖，不久長出了綠油油的嫩葉，越長越高大，沒幾天就長成一棵大竹子。阿滿遵照老爺爺的交代，把竹子砍下來，用竹皮編成竹簍子。

漆黑的夜裡，阿滿來到大岩石邊，他垂下竹簍後就回家。第二天早上，阿滿拉起大竹簍，滿滿的魚和蝦。阿滿開心的把這些漁貨賣到市場，不僅足夠自己溫飽，還有餘力幫助村子裡孤苦無依的老人。

阿滿的收入增加後，他一邊幫助村民，一邊攢錢準備自己買條漁船。有了漁船後，阿滿出海時會邀上沒有船的漁民同行，帶著神奇的魚簍出海，每回都是滿載而歸。他們不貪求捕更多的魚，大家把持著足夠就好的原則，每星期出海一次。這麼年復一年，沿海的這個小漁村，個個都成了知足快樂的漁夫。