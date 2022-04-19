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十面埋伏觀看心得

鄭丞宏（伊利諾州）

上周末，我看了一部之前一直很想看的電影《十面埋伏》，我覺得這部電影很好看，尤其武打的部分非常精采，劇情也編得很好，讓我看完電影後還念念不忘。

劇情是這樣的：在唐朝時，因為皇帝昏庸，民間有許多人想要推翻政權，而其中一個最大的勢力就是「飛刀門」。

金捕頭和劉捕頭奉命調查「飛刀門」的新幫主。後來，他們抓了一個可能跟飛刀門有關的可疑人物─小妹。他們相信小妹是飛刀門舊幫主的女兒，因為小妹是盲者，功夫又很好，符合舊幫主女兒的特質。由於小妹不肯說出任何跟飛刀門有關的事，金捕頭和劉捕頭商量好了一個計謀：金捕頭會假裝劫獄，去救小妹，獲得她的信任，這樣或許就可以從她口中得到線索。

但是，金捕頭假戲真做，愛上了小妹，兩個人也經歷很多事情。後來，金捕頭和劉捕頭被飛刀門的人抓起來了。金捕頭發現小妹根本就不是舊幫主的女兒，是故意偽裝成舊幫主女兒來騙金捕頭，並且，劉捕頭其實是飛刀門的間諜，也是小妹以前的情人。

從這裡我們就會發現小妹、金捕頭和劉捕頭的三角關係。小妹奉命要殺了金捕頭，但因為她喜歡金捕頭，所以不忍心殺他，最後還決定兩人遠走高飛。劉捕頭覺得很痛心，就傷了小妹，而小妹為了救金捕頭，最後竟喪命了。

看完電影後，我便知道為什麼這部電影叫《十面埋伏》。這整部片有很多令人意想不到的劇情，連我這個很愛看武俠小說的人，都沒想到某些事情的發展。看過這部電影後，我學到了人心難測，就像電影裡的金捕頭和劉捕頭，為了爭奪小妹自相殘殺，造成悲慘結局。

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