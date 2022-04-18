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幫弟弟換尿布

卓芸嘉（俄勒岡州，波特蘭慈濟人文學校）

那時爸爸馬上跑去洗手，他很細心地洗，臉上一點笑容都沒有。光看表情，我就知道爸爸現在心情肯定很不好，年僅三歲的我心想：「這一定是我闖過最大的禍，肯定會被爸爸罰」。可是，那又不是我的錯！這一切，全都是從媽媽下午出門的時候開始的。

當時我正在看中文卡通「巧虎」，我的弟弟則正在上廁所。等到我看完的時候，弟弟也上完了。我大叫：「爸爸，弟弟大完了！」弟弟換尿布的時候總是扭來扭去，只有聽某一些歌的時候他才會乖乖待著。所以，爸爸當然先走到電腦前，在電腦上播放了一首歌。接著，爸爸叫我來幫忙。但是，爸爸播放的歌剛好是「冰雪奇緣」的主題曲「Let It Go」，我一邊幫著爸爸，那首歌就一邊播著。然後，糟了，歌曲播到我在整首歌裡最怕的地方。

「啊！」我嚇得跑到爸爸身邊，正好撞到爸爸的手，結果爸爸的手就碰到弟弟的「大大」了。我趕快把弟弟的尿布包起來，而爸爸馬上跑去洗手。我從他的表情看得出來，爸爸應該很不高興。

我安靜地等著，直到爸爸洗完手。幸好我沒被懲罰，終於鬆了一口氣。媽媽一回來，我就跟她講這件事，媽媽和我一樣覺得很好笑。

那天，爸爸學到為什麼他幫弟弟換尿布的方法會失敗了，爸爸也知道不能再播「Let It Go」，除非哪一天我不再害怕歌曲裡的高音。

那一天之後，我們就再也沒有聽過那一首歌，直到最近，我終於克服了對歌曲裡高音的恐懼。

而那次意外的狀況再也沒發生過，那天的事情，如今已經變成一個好笑又好玩的笑話。

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