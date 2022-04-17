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我與媽媽

張雪瑩（紐約，人力中心中文學校）　

我很愛我的媽媽，但有時候，我也會跟媽媽吵架。比如，媽媽叫我不要玩遊戲，但我就是要玩。媽媽也常常帶我出去玩。比如，去滑雪、去動物園和公園等等。媽媽會告訴我什麼是對我好的，什麼是對我有害的，常常跟我講為人處事的道理。

如果我聽話，媽媽就會帶我去很多不同的地方玩，也會買很多東西給我，像是衣服、書、玩具和零食等等。

媽媽也常常帶我去圖書館看書。從小媽媽就讓我多讀書，所以我一直很喜歡讀書。媽媽還讓我去學很多才藝，有畫畫、跳舞、中文、打鼓等等。媽媽希望我可以學到更多的知識，充實自己。我在學習中開闊了眼界，也認識了很多朋友。感謝媽媽給予我的愛！我也愛媽媽！

李愛麗（紐約，人力中心中文學校）

從小時候到現在，媽媽很喜歡帶我去外面玩，比如公園、超市、博物館、遊樂場等等。

我小時候經常去公園玩。平時，是爺爺奶奶帶我去公園，周末媽媽不用上班，所以就由她帶我去公園。在公園，我們會打球、坐滑梯，還有盪鞦韆，又跑又跳。去完公園，我們會去附近的超市買菜、肉、魚、海鮮和水果，我也會買些自己喜歡的食物，像是薯片、甜甜圈等等。

媽媽喜歡帶我去紐約的博物館，因為紐約有很多出名的博物館。我最喜歡的是巧克力博物館。在那裡，我和表姊學到怎麼做熱巧克力飲料，我們還自己做巧克力帶回家。

去年夏天，我們全家人一起去「六旗遊樂場」玩，那裡有很多大型的雲霄飛車、旋轉木馬等，但很多都太高了，我和媽媽都不敢玩。

有時候我們就在家裡，媽媽做飯給我吃，我看電視和寫作業。我和媽媽在一起會做很多好玩事。我愛我的媽媽！

博物館 動物園 滑雪

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