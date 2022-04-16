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對烏戰事不如預期迅速 俄官媒：這已是第三次世界大戰

英媒：莫斯科號沉沒 艦上疑有核彈恐釀「斷箭」事故

我最喜歡做的事

余辛迪（紐約，人力中心中文學校）

我最喜歡做的事是睡覺。因為對我來說，睡覺是一種放鬆的方法。睡覺的時候你什麼都不用理，什麼都不用想。有時候，現實的生活很困難啊，有很多煩惱，睡的時候，你可以暫時把這些煩惱都放在一邊，什麼也不用擔心。

我是一個睡覺很沉的人，即使外面有很吵很大聲的音樂，我還是睡得很香，一點也影響不到我。我從來也不會因為我的煩惱而睡不著，醒過來的時候，我可以用一個更好的狀態去面對煩惱。睡足就比較有精神來做事，比如做功課，會比一個又累又被煩惱壓住的你，做得更快更好。

學會放鬆是每個人都必須知道的事情，每個人的放鬆方法都不一樣。在現實的生活裡，一切都是比賽，比如考大學、考試和找工作。如果你不會或者你不放鬆自己，那麼，你身上所負擔的壓力只會愈來愈多，直到把你壓垮。

放鬆對我來說很重要，所以我盡快把功課做完，這樣我才可以早點睡覺，給我自己多點時間放鬆身心。

曾家晞（紐約，人力中心中文學校）

我最喜歡做的事情就是和我的家人一起出去玩，比如一起去逛街購物，或是去我最喜歡的甜點店。

我和家人可以到不同的地方探索和尋找新事物，然後我們可以去吃晚飯，飯後再去我最喜歡的甜點店吃點心，這就是我最喜歡做的事情。

例如，有一次我和家人去公園滑冰，然後我們四處尋找不錯的餐廳吃晚飯，接著我們去了一家非常高檔的甜點店，嘗試了一些我以前從未吃過的新甜點。這就是我最喜歡做的事。

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