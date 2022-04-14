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愛的雙行線

愛亞Priya Ton（俄勒岡州，Jesuit High School）

我叫愛亞，今年十五歲，出生在越南。四個月大的時候，媽媽從美國飛到越南收養了我。媽媽是印度人，她很愛我。雖然我們沒有血緣關係，但是我們非常親近。

記得三歲的時候，媽媽常帶我去盪鞦韆。當我坐在鞦韆上時，一點也不害怕。相反地，我喜歡在鞦韆上飛的感覺。媽媽見我喜歡，就把我推得更高，我也假裝是一隻快樂的小鳥，在天上飛來飛去……

媽媽很愛我，像親生的媽媽一樣愛我，但是，我也有迷茫的時候。

記得小學時，老師讓每個人帶一張小時候的照片。我回家找到了一張，興奮地把它放進書包。可是，隔天在學校，我卻發現其他同學帶的是他們在醫院出生的照片，並討論他們出生的地方和時間。我突然有點難過，我感到我跟別人不一樣了。我覺得這個世界對我不太公平，我居然不知道我出生的地方？甚至連我真正的生日都不知道。我現在的生日是媽媽選的，媽媽說這天是一個幸福的日子。從小，媽媽就告訴我，我是收養的。對我來說，收養很正常，我沒有太多疑問。但現在我卻發現，關於我的出生，有太多的遺失片段。

小時候我也曾想：我的親生父母是什麼樣子？他們是什麼樣的人？可是，沒人能回答這些問題。媽媽很開明，她一直對我很誠實，沒隱瞞我的背景。每次我問她的時候，媽媽都很耐心地回答我，也說我長大後，可以回到越南找我的親生父母。

媽媽愛我是用她獨特的方式來愛我，媽媽會把她的愛寫成信傳遞給我。每年新學年第一天，我總會在書包裡發現她的信。小時候，媽媽怕我不認字，用畫畫來寫信；到中學時，媽媽用漂亮的卡片寫上：「你會有很多新的事情要習慣，但是，你不需要一天把它做完。記得要做真實的自己，一切都會變好的！」

我也用自己理解的方式去愛媽媽。上幼兒園的時候，我的圖畫裡永遠的主角都是媽媽。我還記得母親節時，在送給媽媽的卡片上，我把媽媽畫得很漂亮，我們站在草地上、太陽下，手拉手，開心地笑。

這麼多年來，媽媽一直在我身邊，從沒離開過我。在愛的雙行線上，我看到了我和媽媽。

越南 母親節 印度

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