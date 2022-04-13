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冬奧慘摔被罵翻 朱易「唯一保送」北大又讓網友怒了

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

拜訪春天

淑文（加拿大）

春雨滴答滴答走在石板路上

小草們爭相探出頭來

春風窸窸窣窣拂過林梢

花兒們開心的笑了

小河唱著歌兒

蝴蝶換上了新衣裳  

讓我們一起去拜訪春天

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跳舞的女人

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