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藝文
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拜訪春天
淑文（加拿大）
2022-04-13 02:00
春雨滴答滴答走在石板路上
小草們爭相探出頭來
春風窸窸窣窣拂過林梢
花兒們開心的笑了
小河唱著歌兒
蝴蝶換上了新衣裳
讓我們一起去拜訪春天
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跳舞的女人
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