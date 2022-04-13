復活節 快到了，復活兔很忙，分分鐘鐘都在找容器，分裝他的巧克力蛋，送給小孩子。

復活兔回家的時候，他從廚房拿了很多小水杯，然後在外面嘗試將巧克力蛋放在裡面。「不是很漂亮，該怎麼辦呢？」復活兔想來想去，決定去請教熊。

復活兔去找了熊，熊跟他說：「你可以問狐狸，我覺得他會知道。」復活兔聽了，便向熊答謝，然後去找狐狸。

復活兔到了狐狸家，發現他們不在。狐狸的孩子們說：「爸爸和媽媽去看我們的奶奶和爺爺了，他們明天才會回來。」復活兔很煩惱：「明天？明天已經是復活節，太晚了。」這時，一個狐狸孩子提議：「你可以去工藝品店。」復活兔說：「好，我現在就去看看，謝謝你們！」

來到工藝品店，復活兔看到很多很漂亮的東西，但工藝品店裡沒有容器。復活兔很傷心地回家，回家路上，他想起他的巧克力蛋還在外面！復活兔趕緊跑回去看他的巧克力蛋，可是巧克力蛋都已經融化了。復活兔很傷心，坐在椅子上哭泣。

熊看見了，問道：「你為什麼哭了？」復活兔說：「因為我的巧克力蛋都融化了。世界上每一個孩子都會感到悲哀。」熊靈光一現，很興奮地說：「我知道你可以怎麼做！」熊接著說：「融化的巧克力像熱可可一樣，我覺得孩子們拿到熱可可一定會很開心的！」

於是復活節當天，復活兔給了每個小孩子一杯很美味的熱可可，孩子們果真都非常高興！