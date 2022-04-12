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最難忘的事

劉靜穎（紐約，鳴遠中文學校）

我最難忘的一件事，也是我最引以為傲的事。

我十歲時，媽媽想要我和妹妹學更多才藝，所以幫我們報了舞蹈課。那所學校有中國舞、芭蕾舞、拉丁舞和街舞，我最愛的是拉丁舞，因為拉丁舞讓我感受到隨音樂起舞的快樂。

就這樣，我從第一級慢慢跳到第三級。這時，我聽說跳舞很厲害的人都會被校長選去比賽。我也想參加比賽，所以我很努力練習。終於，有次上課時，校長把我叫進辦公室，跟我說：「我有看見你跳舞，跳得挺好的。」並問我願不願意上比賽課？那時，我簡直不敢相信我的耳朵，立刻回答：「要！」校長笑了笑、告訴我：「你現在還不能去比賽，但如果你繼續加油，再過幾個月，就該你上舞台了！」

走出校長辦公室，我腦袋一片空白，捏了一下自己的手，確認不是做夢。我開心地告訴媽媽這個好消息，並對自己說：「加油！你是最棒的！」

上第一次比賽課那天，因為我太興奮了，提早半個小時到教室。同學們紛紛進來，但我一個都不認識。突然，我聽見老師喊：「快上課了！大家做好準備！」上課時，老師讓我們每個人先跳個舞步。輪到我的時候，不知道為什麼，別的同學都在笑，讓我非常尷尬。就這樣，過了幾個月，我和同學們的感情愈來愈好，也會一起玩了。

有一天，校長又把我叫進辦公室了。校長說：「你進步很多，我們希望你可以參加兩個月後在紐澤西舉辦的比賽。」我忍住了尖叫，我要去比賽了！我開心極了！比賽當天，我跟我的舞伴興奮地等待上舞台的時刻。終於，我們被叫到了，父母、校長和朋友都在為我們加油。我們走到舞台中間，至少有幾百雙眼睛看著我們，但是，我並不害怕。音樂響起，我們開始跳舞，雖然我還是很緊張，不過大家的鼓勵和我對舞蹈的愛讓我堅持下去。下台後，大家都過來，擁抱了我們。我們拿到了第一和第二名！

我好開心，跳舞讓我開心，比賽也是。這就是我最難忘的一件事。

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