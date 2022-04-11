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好糗的一天

溫鼎（俄勒岡州，波特蘭慈濟人文學校）

今天是期末考的第一天，小美緊張到睡不著，清晨六點就爬起來複習。等她複習完數學和科學之後，回過神來看了一下時鐘，發現已經快要八點了！小美嚇了一跳，她急忙綁了個馬尾，快速換了衣服，奔出家門，連早餐也沒吃就衝去校車站。

小美抵達校車站的時候已經是滿身大汗，上氣不接下氣。不過，還好校車還沒來，小美鬆了一口氣。她拿出英文課本，開始複習一些還不太熟的生詞。小美還複習了不到一頁，就發現站在身旁的同學小明一直看著她。小明戴著眼鏡、一向是個一本正經的書蟲，對於書本以外的東西他都沒興趣。可是，小明今天的表情看起來好像發現了新大陸一樣的驚奇。

過了不久，小美發現其他兩位同學也開始偷偷瞄著她，大家露出了奇怪的神情，似乎每個人都在努力憋著笑，離得最遠的小華甚至還憋到全身發抖。小美愈想愈不安，她摸了頭髮和臉上，覺得一切都很正常啊！自己應該也沒有做錯什麼吧？小美內心充滿了問號。怪異的氣氛瀰漫在空氣中，雖然只過了幾秒鐘，可是小美感覺好像過了一世紀那麼久。

終於，小明輕輕地吐出一句話：「小美，你今天穿的鞋子好特別呀！」小美往下看，竟然發現自己腳上還穿著家裡那雙灰底綴著小紅點的拖鞋。她嚇到臉色大變、睜大雙眼，連下巴都快要掉下來。心想：「天啊！一定是剛才出門太匆忙，一不小心就把拖鞋穿了出來。怎麼辦？下午還有體育課的跑步測驗。」同學們看著小美的表情，忍不住放聲大笑，大家笑到東倒西歪，說不出話。此刻的小美真的很想挖個洞躲起來。

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