很久很久以前，有一個地方叫雲蔥城，雲蔥城需要更多的房子，城主決定讓所有動物來參加蓋房子比賽，三個月內房子蓋得最好的十二種動物，就可以成為十二生肖。

三個月之後，每隻動物的房子都蓋好了，雲蔥城的城主看了一看，他認為大象是第一，因為大象蓋的房子最大最堅固，兔子蓋的房子比蝸牛蓋的房子漂亮、可愛，所以兔子是第二名。章魚有很多手，牠蓋房子比魚還快，章魚拿到第四，水獺第六、刺蝟第七、第八是馬、第九是雞、第十是蜂鳥，鯊魚用很多東西蓋牠的房子，熊貓只用了竹子，最後鯊魚拿到第十一名，熊貓是第十二名。

雲蔥城的十二生肖有大象、兔子、蝸牛、章魚、魚、水獺、刺蝟、馬、雞、蜂鳥、鯊魚，以及熊貓。

楊語晨、王薆蘢、王幽旋、李章宏（加州 ，爾灣中文學校）

從前有一個地方叫花朵村，花朵村村長和夫人很和善，他們有兩個可愛的女兒，他們想要有十二種最可愛的動物當作十二生肖。這一天，所有村民都來投票 選出各自最喜歡的十二種動物。

大家投票的結果，貓是第一，因為貓很小又有很多毛，還會跟人一起玩，所以貓拿到第一。鳥比狗可愛，友善又漂亮，所以鳥排第二。大家覺得蛇比兔子可愛，蛇得到第四名。馬是第六、第七是老虎、第八是羊、第九是雞、龍是第十、第十一是牛，牛很大，可是牛有牛奶 可以喝，最後是豬，豬胖得很可愛，所以豬拿到了第十二名。花朵村的十二生肖是貓、鳥、狗、蛇、兔、馬、虎、羊、雞、龍、牛跟豬。

老鼠沒有排上，牠非常生氣，牠做了一個陷阱要嚇貓，結果陷阱夾到貓的鼻子，貓很生氣撲到老鼠身上，從此貓就會一直追著老鼠。