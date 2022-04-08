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迷路

林乙珍（加州，福森中文學校）

大約五年前的二月，我趁春節來臨時，跟爸爸媽媽和妹妹一起去夜市走走，逛逛街。到了夜市，果然人山人海，而且攤子非常多。

因為節日的關係，整條街添了不少裝飾，從普通的道路變成充滿過年氣氛的環境。我左看右看，到處都在賣紅色的春聯、美味可口的零食小吃、優雅的毛筆畫等等。要走進人潮之前，媽媽再次叮嚀我和妹妹，一定要跟好她，才不會迷路。我對我自己的能力很有把握，所以將媽媽的話當成了耳邊風。走進夜市，看到的東西愈來愈多，我們經常停下來試吃，或是觀察攤商有趣的商品。我手中拿著一杯深粉紅色的果汁笑呀笑，完全沒有意識到等一下會發生的事情。

當時，我們正好經過一大群的人，媽媽擔心我會突然在人群中不見，所以她拉著我的手。走著走著，我轉頭看後面，發現有人在賣妹妹最愛的黑金剛花生，那時媽媽的手還牽著我，正當我第二次轉頭回去看的瞬間，媽媽的手消失了！我一時愣住，還沒了解發生什麼事，幾秒後才驚覺「我真的迷路了」。

我手中捧著果汁，完全不知道該怎麼辦才好，慌張的我也忘記了最重要的一點─待在原地，反而往回跑，但都沒有看到家人，我再往前跑，仍然什麼都沒有。

正當我不知所措、快要哭出來的時候，一對年紀稍長的夫妻經過，他們輕聲安慰我，並且借我手機，好讓我打給媽媽。不過，那時我假裝不知道媽媽的手機號碼，因為我還不信任她。突然，像是奇蹟似的，隔壁的攤子說他們有廣播，整個夜市都可以聽到，要不要試試看？「反正已經沒有別的選擇了」，我心想，所以給了他們我的名字，過了不久，媽媽急急忙忙地衝過來，將我抱得緊緊的，奇怪的是，明明恐懼已經過了，我卻在那時才掉下眼淚，媽媽也笑了。最後，爸爸和妹妹也來了，一場驚魂總算落幕。

雖然已經過了好幾年，但我到現在還是會提到這件事，感覺有說不完的話。那次是我第一次在公共場所迷路，也希望是最後一次。

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