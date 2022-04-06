爺爺正在寫書，他在房間裡攤開很多資料，牆上也貼滿照片。有一天，小傑從門口經過，爺爺問他：「想進來看看嗎？」小傑點點頭：「想！」

爺爺慈祥地摟著小傑一起看：「我正在整理我們家的老照片，有幾百張啊。你看，這是我的父母、你太爺爺和太奶奶的結婚照，他們穿著西裝、婚紗，臉上露出幸福的笑容。可是你知道嗎？就在結婚第二天，他們就奔赴了抗日戰爭的前線。」

小傑睜大錯愕的眼睛，他知道「抗日戰爭」，中國曾經被日本 侵略，中國人抗戰八年，不過他沒想到自己家就有那麼勇敢的中國人。

爺爺又給他講其他的照片，太爺爺太奶奶穿著軍裝、扛著槍，有時候是在行軍，有時候是在演講，有時候是押解日本俘虜，還有些房屋倒塌、廢墟冒煙、有人傷亡的照片。爺爺說，人們能在戰爭中倖存很不容易，戰爭總是會造成很多人死亡。

說起太爺爺，爺爺十分自豪，他說，在戰鬥的間隙，太爺爺還寫過一本書叫「論得道多助失道寡助」。爺爺轉身拿起一本書給小傑看，書的封面已經發黃，上面印著太爺爺的名字。

小傑問：「得道多助失道寡助是什麼意思呢？」爺爺耐心地說：「這是戰國時期思想家孟子的一句話，意思是站在正義、仁義一邊，會得到多數人支持；違背正義、仁義，必然陷於孤立。抗日戰爭的時候，中國人民頑強抗戰，保護自己的家園，得到世界各國的支持，就是得道多助的例子。」

「那，什麼是正義？」小傑又問。爺爺說：「日本為了掠奪資源、想靠發動戰爭解決自己國內的經濟問題，侵入我們的土地燒殺擄掠。這不是正義。那麼什麼是正義？」

小傑答道：「中國人在自己的土地上，反抗侵略，保衛祖國，是正義。」他又接著問：「那麼，凡是侵略別國，就是非正義，凡是保衛祖國，都是正義戰爭嗎？」

爺爺想了想：「正義戰爭，是軍事倫理學的一種學說，是通過一系列標準來確保戰爭在道德上合理，符合標準才能被視為正義戰爭。這些標準簡單歸納就是兩點，第一點是參戰權，就是有沒有正當理由，第二點是戰爭手段，就是不能濫殺無辜。太爺爺太奶奶當年為了家鄉不被占領，人民不受戰亂上了前線。那些年，中國人同仇敵愾，不怕犧牲，最後在國際反法西斯力量幫助下終於趕跑了日本侵略者。」

小傑點點頭，希望爺爺的書快點寫好吧，他迫不及待想看呢！