荷蘭和錫利戰爭以持續時間相當長而聞名。引起我好奇的是，這場戰爭持續了三百三十五年，但是戰爭怎麼會持續這麼長的時間呢？所以我決定對這個歷史事件做一些研究，然後把我學到的東西分享給大家。

一六五一年三月三十日，由於荷蘭與錫利群島之間發生衝突，因而開始了荷蘭─錫利戰爭。荷蘭人民認為一定能打勝仗，所以決定站在荷蘭議員這一邊，加入這場衝突。

與荷蘭人長期結盟的錫利群島保皇黨認為這是背叛，他們報復並且通過干擾荷蘭人在英吉利海峽的航運來懲罰荷蘭人。

一六五一年六月，英國圓顱黨軍隊在羅伯特布雷克的率領下來到錫利群島，脅迫保皇黨投降。荷蘭海軍失去了敵人，沒有發一槍一砲就回國了。但是荷蘭取消了與錫利和平的宣言。因此，這場戰爭持續了三個世紀，其實只是荷蘭對一個地區的宣戰。

一九八五年，在錫利工作的歷史學家羅伊鄧肯先生向荷蘭大使館 尋求幫助，證實錫利和荷蘭之間還是存在戰爭狀態。荷蘭大使萊恩胡德克佩克先生受邀前往錫利群島，並且在一九八六年四月十七日簽署了荷蘭與錫利群島之間的和平條約。這條約正式結束了三百三十五年的戰爭。然而，在這長達三個世紀的連續戰爭中，沒有一聲槍響，也沒有人員傷亡。

這場戰爭被稱為世界上持續時間最長且沒有傷亡的戰爭，這是我在研究荷蘭─錫利戰爭時最讓我驚訝的一件事。三百三十五年戰爭真的是讓人跌破眼鏡的歷史事件。

如今，俄羅斯 與烏克蘭 爆發了戰爭，烏克蘭的老百姓死傷慘重，無家可歸，許多人逃到其他國家去避難，俄國的百姓生活也受到嚴重的影響。希望世界能夠和平，不再有戰亂。