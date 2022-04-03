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上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

疫情過後

周雷鈞（紐約慈濟人文學校）

新冠疫情爆發時，大大影響了我們的生活。在這樣的情況下，學校變成網課，很難跟老師同學聊天說話。後來即使回到學校上課，我們仍要整天戴口罩，尤其當我上體育課時，口罩讓我呼吸困難，很快就累了。而且在我們說話時，口罩也會讓我們聲音聽不清楚。為了保持社交距離，跟朋友們也很難真正聚在一起。

疫情之前，我最想做的事就是回台灣看奶奶，可惜機票被取消了。我曾經每年夏天都會回台灣拜訪奶奶，台灣真的好好玩。媽媽告訴我，今年暑假應該可以回台灣，但是要隔離，我真的非常期待這次能夠順利回到台灣過暑假。

希望疫情趕快過去，讓我們的生活回到像以前一樣開心自由，也讓我可以回台灣找奶奶。

劉文媛（紐約慈濟人文學校）

疫情過後我最想要做的事是去台灣旅遊。我想要去台灣，因為我想去觀光，並享用台灣特別的美食。

我想去台灣的第一個原因是我想去觀光。我最想去台北101，聽說上到台北101的頂樓，要搭一個高速電梯，頂樓的風景可以看到整個台北市。我也想去台北動物園看熊貓。動物園有兩隻大熊貓，叫團團和圓圓，牠們去年生了一個小寶寶叫「圓仔」。我也想在那裡買很多紀念品回美國送給朋友。

第二個我想去台灣的原因，是因為我可以享受美食。台灣的食物特別美味，還有很多好吃的水果是紐約吃不到的，像百香果、楊桃、荔枝和蓮霧。我也喜歡去夜市吃刨冰和喝珍珠奶茶。

我六歲時，我們全家去台灣兩個禮拜，當時去了很多地方，可惜我太年幼，沒有什麼印象。所以等疫情過後，我最想去台灣玩！

疫情 口罩 觀光

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