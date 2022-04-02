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家庭假期

馮明晶（加州，學園雙語學校）

我的家庭很喜歡旅行，每年夏天我們喜歡去露營，一年大概去兩次到四次。

我們每年露營的時候，都會跟兩個家庭一起去，一個是弟弟朋友的家庭，另一個是我朋友的家庭，有時候會跟表姊表哥一起玩。

每天晚上，我們會在營火邊烤棉花糖，我們邊玩邊吃，非常有趣！早上我們去騎腳踏車，然後玩遊戲、丟飛盤，以及其他好玩的活動。

冬天的時候，我們喜歡去太浩湖滑雪，每年我們大概會去三到五次。爺爺會跟我們一起去，他是一個很好的滑雪老師。我從三歲的時候就開始練習滑雪，我愛玩雪，也喜愛滑雪。

我愛跟我的家人一起旅行，我們常常去很好玩的地方。我很感謝我可以和家人去這麼多地方，我愛旅行和假期活動！

蔡喜兒（加州，學園雙語學校）

這兩年因為新冠疫情，沒辨法出去度假，因此假期的時候，我們每一天都有家庭活動。

我們的家庭活動有玩球、去餐廳吃飯、去公園玩，以及學做菜。我覺得在假期時，我們的家庭活動很好玩。

我們在家裡玩球，我們可以玩籃球、足球和排球，我和妹妹、弟弟都覺得很好玩。通常我會跟妹妹、弟弟同一隊，爸爸跟媽媽同一隊，我們這一隊每次都會贏爸爸媽媽的那一隊。

假期的時候，我們去很漂亮的餐廳吃飯。我們經常去的餐廳在舊金山，餐廳的評分是四點八顆星。那裡有很多好吃的東西，我們全家都非常喜歡。

我們還常常去公園玩。我們的鄰里都有很多公園，但是我最喜歡的公園在伯林格姆。很多人都去伯林格姆公園，因為那裡有體操的高低桿可以玩。

假期裡最好玩的活動是做菜。我可以煮蛋、炸玉米餅和做披薩。我覺得做菜很簡單，也很有趣。

這些都是我的家庭假期活動。

滑雪 加州 足球

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